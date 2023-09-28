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تحذيرات أميركية ويابانية من قرصنة «بلاك تك»

9/28/2023 5:16:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصدرت وكالة الأمن القومي ومكتب التحقيقات الاتحادي في الولايات المتحدة والشرطة اليابانية تحذيراً مشتركاً لشركات متعددة الجنسيات من مجموعة قرصنة على صلة بالصين تدعى ((بلاك تك))، وذلك في توصية خاصة بالأمن الإلكتروني، في وقت متأخر من أمس (الأربعاء).
وحثت التوصية المشتركة، التي أصدرتها أيضاً وكالة الأمن الإلكتروني وأمن البنية التحتية الأميركية ونظيرتها اليابانية، الشركات على مراجعة أجهزة الاتصال بالإنترنت في الشركات التابعة لها من أجل تقليل مخاطر الهجوم المحتمل من المجموعة، وفقاً لما ذكرته وكالة ((رويترز)) للأنباء.


وقال البيان: (((بلاك تك) أظهرت قدرات على تعديل برمجيات أجهزة الاتصال بالإنترنت دون رصدها وتستغل علاقة الثقة باسم النطاق للانتقال من الشركات الدولية التابعة إلى المقرات الرئيسية في اليابان والولايات المتحدة، وهي الأهداف الأساسية)).


وقالت وكالة الشرطة الوطنية اليابانية، في بيان منفصل، إن ((بلاك تك)) ضالعة في هجمات إلكترونية على حكومات وشركات في قطاع التكنولوجيا بالولايات المتحدة وشرق آسيا منذ 2010 تقريباً.

الشرق الأوسط

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