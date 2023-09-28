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في ادنى معدلاتها منذ اشهر .. انخفاض كبير على سعر ليرة الذهب محلياً

9/28/2023 5:16:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-ليلى القرشي
انخفض سعر ليرة الذهب اليوم، بأنواعها "الإنجليزية والرشادية" لليوم الثالث على التوالي، بمقدار دينارين، ليصل سعر ( الليرة الإنجليزية بوزن 8 غرامات 313 دينارًا، وسعر الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات 274 دينارًا) وفقاً لأمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ، سليم ديب .
وبيّن ديب لـ " الوكيل الإخباري" أن هذا الإنخفاض الكبير لم تشهده الأسواق في الأردن منذ 6 اشهر.
وأكد أن بيانات التضخم الأمريكي انعكست على انخفاض أسعار غرام الذهب وليرات الذهب، حيث بلغ سعر الأونصة اليوم 1876 دولارًا في التداولات العالمية.
وكان سعر غرام الذهب قد انخفض بمقدار 20 قرشًا يوم أمس، ليستقر صباح اليوم عند 38.5 دينارًا للبيع للمواطنين، مقابل 36.8 دينارًا للشراء منهم.

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