الاحتلال يعتقل فلسطينيا من نابلس

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، فلسطينيا على الطريق الواصلة بين محافظتي نابلس وجنين.
وقال أحد شهود العيان، إن الفلسطيني الذي ما زالت هويته مجهولة، كان يقود مركبته على طريق تفضي الى بلدة دير شرف شمال غرب نابلس، قبل أن تعترضه قوة عسكرية إسرائيلية وتوقفه.
واوضح الشهود، انه جرى تقييد الفلسطيني، وإجباره على الدخول إلى ثكنة عسكرية قريبة. وكان سبق عملية الاعتقال حسب الشهود إقامة حاجز عسكري مفاجئ قرب دوار دير شرف.
وفا
MENAFN28092023000208011052ID1107157474
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.