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الاحتلال يعتقل فلسطينيا من نابلس

9/28/2023 5:16:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، فلسطينيا على الطريق الواصلة بين محافظتي نابلس وجنين.
وقال أحد شهود العيان، إن الفلسطيني الذي ما زالت هويته مجهولة، كان يقود مركبته على طريق تفضي الى بلدة دير شرف شمال غرب نابلس، قبل أن تعترضه قوة عسكرية إسرائيلية وتوقفه.
واوضح الشهود، انه جرى تقييد الفلسطيني، وإجباره على الدخول إلى ثكنة عسكرية قريبة. وكان سبق عملية الاعتقال حسب الشهود إقامة حاجز عسكري مفاجئ قرب دوار دير شرف.
وفا

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