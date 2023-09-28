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جمهورية ناغورنو كاراباخ تعلن حل مؤسساتها اعتباراً من بداية العام المقبل

9/28/2023 5:16:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت السلطات الأرمنية بمنطقة ناغورنو كاراباخ، اليوم (الخميس)، إن رئيس الجمهورية المعلنة من جانب واحد سامفيل شهرامانيان وقع مرسوماً بحل جميع مؤسسات الدولة اعتباراً من 1 يناير (كانون الثاني) 2024.


ووفقاً للمرسوم، فإن الجمهورية المعلنة من جانب واحد لن يكون لها وجود بداية من ذلك اليوم، وفقاً لما ذكرته وكالة ((رويترز)) للأنباء.


سيُسدَل بذلك الستار على 3 عقود من الحكم الذاتي المدعوم من أرمينيا لناغورنو كاراباخ، وهي جيب ذو غالبية أرمنية، يقع ضمن حدود أذربيجان المعترف بها دولياً.

وجاء في المرسوم أن على السكان أن ((يتعرفوا على شروط إعادة الاندماج)) التي طرحتها أذربيجان، واتّخاذ ((قرار فردي ومستقل)) بشأن إن كانوا سيبقون. كما لفت شهرمانيان إلى أن اتفاقاً تم التوصل إليه مع أذربيجان سيضمن ((مروراً حراً وطوعياً ومن دون عراقيل)) لجميع الراغبين في المغادرة.

الشرق الأوسط

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