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فيديو- مفاجأة مرتقبة في موسم الرياض .. كريستيانو رونالدو مع هذا النجم العربي !

9/28/2023 5:16:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نشر رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ الإعلان الرسمي لموسم الرياض لعام 2024، ليؤكد من خلاله أن الفنان المصري أحمد عز والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، سيكونان في صدارة نجوم الموسم الجديد.
وظهر في بداية الإعلان أحمد عز أثناء جلوسة متابعاً الحضور في موسم الرياض، لتقع عينه على رونالدو أثناء لعبه كرة القدم في الملعب، فيركل الكرة ناحية عز، ليبرز الثنائي في الفيديو أهم معالم الموسم الجديد، الذي وصف بالأكبر والأضخم والأقوى، مقارنة بالمواسم السابقة.

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