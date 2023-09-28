Thursday, 28 September 2023 01:25 GMT

وفاة الطفل يوسف فريحات

9/28/2023 5:16:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- نعى وزير التربية والتعليم، الطفل (يوسف محمد عبدالله فريحات)، بعد وفاته بسبب مرض عُضال.
وكتبت وزارة التربية في منشور عبر "فيسبوك" ‏ينعى وزير التربية والتعليم، والأسرةُ التَّربويَّة.. الطالب (يوسف محمد عبدالله فريحات) من مدرسة دحوس الأساسية للبنين/ مديرية التربية والتعليم عجلون.

MENAFN28092023000208011052ID1107157471

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث