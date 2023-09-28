وفاة الطفل يوسف فريحات
التاريخ
9/28/2023 5:16:43 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- نعى وزير التربية والتعليم، الطفل (يوسف محمد عبدالله فريحات)، بعد وفاته بسبب مرض عُضال.
وكتبت وزارة التربية في منشور عبر "فيسبوك" ينعى وزير التربية والتعليم، والأسرةُ التَّربويَّة.. الطالب (يوسف محمد عبدالله فريحات) من مدرسة دحوس الأساسية للبنين/ مديرية التربية والتعليم عجلون.
MENAFN28092023000208011052ID1107157471
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.