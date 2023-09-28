من هم الأكثر جنياً للمليارات في العالم هذا العام

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تسببت الارتفاعات القياسية في أسهم التكنولوجيا هذا العام، في تعويض خسائر مليارديرات القطاع الكبيرة من العام الماضي.وبلغت المكاسب التي حققوها منذ بداية العام الحالي حتى الآن ما يقارب 345 مليار دولار، وذلك لأكبر 10 مليارديرات في هذا القطاع.ووصل إجمالي ثرواتهم حتى الآن إلى مبلغ قدره 1.172 تريليون دولار، وفقًا لمؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات.



وشهدت الشركات العملاقة في مجال التكنولوجيا تحقيق مكاسب كبيرة بعد تكبدها خسائر فادحة العام الماضي، والتي وصلت إلى ما يقارب 320 مليار دولار.

ويحتل إيلون ماسك المركز الأول في القائمة بثروة تبلغ 225 مليار دولار، بعد أن زادت ثروته بمقدار 88 مليار دولار منذ بداية العام الحالي.

فيما جاء برنارد أرنو بالمركز الثاني، مؤسس مجموعة لويس فيتون بثروة 161 مليار دولار، حيث خسر ما يقرب من 1.25 مليار دولار منذ بداية العام.

وفي المركز الثالث جيف بيزوس، مؤسس أمازون، بثروة 150 مليار دولار.

وجاء رابعا مؤسس شركة مجموعة مايكروسوفت بيل جيتس، بثروة تبلغ 123 مليار دولار.

وخامسا جاء الملياردير وارن بافيت، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بيركشاير هاثاوي، بثروة 120 مليار دولار.