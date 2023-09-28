الحسابات الفلكية تكشف موعد رمضان 2024
التاريخ
9/28/2023 5:16:43 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
كشفت الحسابات الفلكية التي أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي المصري للبحوث الفلكية ، عن موعد شهر رمضان 2024 .
واشارت الحسابات إلى أن أول أيام شهر رمضان 2024 فلكيا سيكون الإثنين 11 اذار 2024 ، وعدته ستكون 30 يوماً، وبذلك يتبقى حوالي 164 يوما على أول أيامه .
اليوم السابع
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