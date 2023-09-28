الحسابات الفلكية تكشف موعد رمضان 2024

واشارت الحسابات إلى أن أول أيام شهر رمضان 2024 فلكيا سيكون الإثنين 11 اذار 2024 ، وعدته ستكون 30 يوماً، وبذلك يتبقى حوالي 164 يوما على أول أيامه .

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