المركزي: 7.8 مليون دينار صادرات الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - تشير البيانات الأولية لميزان المدفوعات الأردني، الصادرة عن البنك المركزي، خلال النصف الأول من عام 2023، إلى ارتفاع صادرات المملكة من السلع والخدمات بنسبة 15.3%، لتصل إلى 7,802.9 مليون دينار.
وقال البنك في نشرته، اليوم الخميس، إن هذا الارتفاع جاء بشكل أساسي نتيجة ارتفاع الصادرات الخدمية بنسبة 43.5%، لتصل إلى ما قيمته 3,289.4 مليون دينار، مدفوعة بارتفاع الصادرات من خدمات السفر بنسبة 59.4%، وخدمات النقل بنسبة 20.5%.
وأضاف أنه ارتفعت الصادرات السلعية بنسبة 0.9% لتصل إلى 4,513.5 مليون دينار، مدفوعة بارتفاع الصادرات من المواد الكيماوية بنسبة 19.9%، والخضراوات والفواكه بنسبة 32.6%.
من جهة أخرى، تراجعت مستوردات المملكة من السلع والخدمات خلال النّصف الأول من عام 2023 بنسبة 1.9% لتصل إلى 10,051.5 مليون دينار، إذ انخفضت المستوردات السلعية نسبة 4.3%، لتصل إلى ما قيمته 7,980.1 مليون دينار، نتيجة تراجع مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 19.3%، والخيوط النسيجية بنسبة 22.0%.
أما المستوردات الخدمية، فقد أظهرت ارتفاعاً بنسبة 8.9% لتصل إلى ما قيمته 2,071.4 مليون دينار، مدفوعة بارتفاع المستوردات من خدمات السفر بنسبة 46.4%.
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