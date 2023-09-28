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المركزي: 7.8 مليون دينار صادرات الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي

9/28/2023 5:16:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تشير البيانات الأولية لميزان المدفوعات الأردني، الصادرة عن البنك المركزي، خلال النصف الأول من عام 2023، إلى ارتفاع صادرات المملكة من السلع والخدمات بنسبة 15.3%، لتصل إلى 7,802.9 مليون دينار.
وقال البنك في نشرته، اليوم الخميس، إن هذا الارتفاع جاء بشكل أساسي نتيجة ارتفاع الصادرات الخدمية بنسبة 43.5%، لتصل إلى ما قيمته 3,289.4 مليون دينار، مدفوعة بارتفاع الصادرات من خدمات السفر بنسبة 59.4%، وخدمات النقل بنسبة 20.5%.


وأضاف أنه ارتفعت الصادرات السلعية بنسبة 0.9% لتصل إلى 4,513.5 مليون دينار، مدفوعة بارتفاع الصادرات من المواد الكيماوية بنسبة 19.9%، والخضراوات والفواكه بنسبة 32.6%.


من جهة أخرى، تراجعت مستوردات المملكة من السلع والخدمات خلال النّصف الأول من عام 2023 بنسبة 1.9% لتصل إلى 10,051.5 مليون دينار، إذ انخفضت المستوردات السلعية نسبة 4.3%، لتصل إلى ما قيمته 7,980.1 مليون دينار، نتيجة تراجع مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 19.3%، والخيوط النسيجية بنسبة 22.0%.
أما المستوردات الخدمية، فقد أظهرت ارتفاعاً بنسبة 8.9% لتصل إلى ما قيمته 2,071.4 مليون دينار، مدفوعة بارتفاع المستوردات من خدمات السفر بنسبة 46.4%.

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