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وزير الدفاع البريطاني يلتقي الرئيس الأوكراني في كييف

9/28/2023 5:16:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - زار وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس العاصمة الأوكرانية كييف، والتقى بالرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي.
وذكرت وكالة "بي ايه ميديا" البريطانية أن زيلينسكي أكد زيارة شابس للعاصمة الأوكرانية، من خلال نشر مقطع فيديو على منصة "اكس" (تويتر سابقا).


ويظهر في الفيديو شابس وهو يلتقي بزيلينسكي مع تواجد مسؤولين عسكريين من الدولتين.


وقال زيلينسكي في منشور على تطبيق" اكس"، "لقد استقبلت وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس في كييف".


وأضاف" أنا ممتن للغاية للمملكة المتحدة لدعمها المالي والإنساني والعسكري".


وأوضح" لقد ناقشنا سبل تعزيز التعاون في مجال الدفاع وخطوات تعزيز الدفاع الجوي الأوكراني".

البيان

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