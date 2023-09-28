المؤسسة الاستهلاكية العسكرية تعلن تمديد فترة التخفيضات غير مسبوقة

المؤسسة الاستهلاكية العسكرية تعلن تمديد فترة التخفيضات غير مسبوقة
التاريخ
9/28/2023 5:16:42 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - أعلنت المؤسسة الاستهلاكية العسكرية عن تمديد فترة العروض والتخفيضات غير المسبوقة لغاية 30 أيلول الحالي على أكثر من 1000 مادة وخاصة المواد الأساسية الغذائية وغير الغذائية تبدأ من 10% وتصل لغاية 60%.
وبحسب المؤسسة، كان من المفترض أن تنتهي العروض مساء أمس الأربعاء 27 أيلول .
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