Thursday, 28 September 2023 01:24 GMT

المؤسسة الاستهلاكية العسكرية تعلن تمديد فترة التخفيضات غير مسبوقة

9/28/2023 5:16:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت المؤسسة الاستهلاكية العسكرية عن تمديد فترة العروض والتخفيضات غير المسبوقة لغاية 30 أيلول الحالي على أكثر من 1000 مادة وخاصة المواد الأساسية الغذائية وغير الغذائية تبدأ من 10% وتصل لغاية 60%.
وبحسب المؤسسة، كان من المفترض أن تنتهي العروض مساء أمس الأربعاء 27 أيلول .

MENAFN28092023000208011052ID1107157463

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث