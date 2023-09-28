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نزول الإرسال في صويلح مصدر قلق وخوف للسكان منذ سنوات - فيديو

9/28/2023 5:16:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شكا مواطنون من مشكلة "نزول الارسال" شارع الثورة العربية، في منطقة صويلح، والتي تؤرقهم منذ سنوات دون أي حلول تذكر.
وقالوا لـ " الوكيل الإخباري" إن السرعات العالية والانزلاقات التي تحدث على الطريق في فصل الشتاء، إلى جانب الازدحام الذي يحصل خلال مراسم دفن الموتى في مقبرة صويلح، كلها أسباب تجعل الشارع مصدر قلق ويسبّب الكثير من الحوادث القاتلة.
وأشاروا إلى أن ادراج الدخول على مقبرة صويلح على النزول مكانها خطير لانها مقابل دخلات الأحياء السكنية، ما يشكل خطورة عالية وتتسبب بحوادث مميتة.
وطالب السكان بوضع إشارات تحذيرية ومطبات وتخشين الشارع، ونقل مداخل المقبرة الى مكان آخر، إضافة إلى فصل الشارع بجزيرة وسطية تحد من تجاوز المركبات للسرعات العالية التي ساهمت بوقوع العديد من الحوادث .


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