إسعاد يونس ولجين عمران الأفضل في مهرجان الفضائيات العربية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
كرّم مهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ14 عدداً من النجوم والمشاهير في العالم العربي، إذ يعد المهرجان واحداً من أضخم المهرجانات في العالم العربي، ويعتمد على تصويت الجمهور في جوائزه، لتحديد من هو الأفضل على مدار العام.
وتوجت النجمة والإعلامية المصرية إسعاد يونس، بجائزة أفضل إعلامية عن برنامجها "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه على شاشة قناة DMC، فيما فازت الإعلامية السعودية لجين عمران بجائزة أفضل مذيعة عربية لعام 2023.
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