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إسعاد يونس ولجين عمران الأفضل في مهرجان الفضائيات العربية

9/28/2023 5:16:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كرّم مهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ14 عدداً من النجوم والمشاهير في العالم العربي، إذ يعد المهرجان واحداً من أضخم المهرجانات في العالم العربي، ويعتمد على تصويت الجمهور في جوائزه، لتحديد من هو الأفضل على مدار العام.
وتوجت النجمة والإعلامية المصرية إسعاد يونس، بجائزة أفضل إعلامية عن برنامجها "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه على شاشة قناة DMC، فيما فازت الإعلامية السعودية لجين عمران بجائزة أفضل مذيعة عربية لعام 2023.

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