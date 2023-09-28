غرق قارب في العقبة ولا اصابات بشرية

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أفاد مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ الدكتور محمود خليفات، بأن قاربا صغيرا يبلغ طوله 6 أمتار، غرق تحت سطح الماء، ولم يكن على متنه أي راكب.
وقال خليفات، اليوم الخميس، إن القارب المصنوع من مادة الألمنيوم، يقوده في الأوقات الاعتيادية راكبان لمرافقة القارب الرئيس "حمزة1"، وليس له أي مهام سوى المرافقة، مشيرا إلى أن القارب جرى انتشاله دون وقوع أي أضرار.
وأوضح أن تحقيقا بالحادث يجري لمعرفة سبب غرق القارب.
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