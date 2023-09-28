Thursday, 28 September 2023 01:24 GMT

الأعلى للجامعات: التزام هيئة التدريس والمعاونة بالتواجد من اليوم الأول للدراسة

9/28/2023 4:29:29 AM
(MENAFN- Youm7) عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الأربعاء، بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.



وقدم المجلس التهنئة للدكتور ناصر خميس بركات الجيزاوي لتعيينه رئيسًا لجامعة بنها، والدكتور حمدان ربيع عطية المتولي لتعيينه رئيسًا لجامعة دمياط، والدكتور أشرف محمد أحمد حنيجل لتعيينه رئيسًا لجامعة السويس، والدكتور مصطفى يوسف النجار لتعيينه رئيسًا لجامعة مطروح، والدكتور أحمد عكاويعبدالعزيز لتعيينه رئيسًا لجامعة جنوب الوادي، متمنيا لسيادتهم التوفيق والسداد.



ووجه الوزير بضرورة استعداد كافة الجامعات لبدء العام الدراسي 2023-2024، وتوفير كافة الاحتياجات اللوجستية التي تضمن انتظام سير العملية التعليمية بنجاح، وكذلك جاهزية المدرجات والقاعات الدراسية والمعامل والمدن الجامعية، والتأكيد على اتباع كافة معايير السلامة والأمان بجميع المنشآت الجامعية؛ لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب.



كما وجه الوزير بالتزام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالتواجد في الحرم الجامعي من اليوم الأول للدراسة، لضمان انتظام سير العملية التعليمية بنجاح، كما وجه بسرعة إعلان الجداول الدراسية قبل بدء العام الدراسي الجديد؛ لضمان انتظام الدراسة بكافة الكليات.



كما وجه الوزير بجاهزية كافة المستشفيات الجامعية لتقديم خدمة طبية متميزة للطلاب، وتواجد أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالتزامن مع قرب بدء العام الدراسي الجديد 2024/2023.







MENAFN28092023000132011024ID1107157307

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث