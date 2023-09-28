رئيس وزراء العراق يصل نينوى للوقوف على تداعيات حريق الحمدانية

MENAFN - Youm7) وصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السودانى، اليوم الخميس، إلى محافظة نينوى للوقوف على تداعيات حريق الحمدانية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس وزراء العراق

في بيان نقلته "السومرية نيوز"، أن "رئيس وزراء وصل إلى محافظة نينوى للوقوف على تداعيات حادث الحريق الأليم في قضاء الحمدانية (بغديدا)".

وأضاف، أن رئيس الوزراء "سيزور المصابين وعائلات الضحايا".

يذكر أن حريقاً هائلاً وقع داخل قاعة مناسبات في ‍قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى، ما أسفر عن وقوع المئات من الضحايا.

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السوداني، وجه وزيري الداخلية والصحة باستنفار كل الجهود لإغاثة المتضررين جراء حريق قضاء الحمدانية، وأعلن العراق الحداد العام في لمدّة ثلاثة أيام.



