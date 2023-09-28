رئيس وزراء العراق يصل نينوى للوقوف على تداعيات حريق الحمدانية

(MENAFN
- Youm7) وصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السودانى، اليوم الخميس، إلى محافظة نينوى للوقوف على تداعيات حريق الحمدانية.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس وزراء العراق
في بيان نقلته "السومرية نيوز"، أن "رئيس وزراء وصل إلى محافظة نينوى للوقوف على تداعيات حادث الحريق الأليم في قضاء الحمدانية (بغديدا)".
وأضاف، أن رئيس الوزراء "سيزور المصابين وعائلات الضحايا".
يذكر أن حريقاً هائلاً وقع داخل قاعة مناسبات في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى، ما أسفر عن وقوع المئات من الضحايا.
وكان رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السوداني، وجه وزيري الداخلية والصحة باستنفار كل الجهود لإغاثة المتضررين جراء حريق قضاء الحمدانية، وأعلن العراق الحداد العام في لمدّة ثلاثة أيام.
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