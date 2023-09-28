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زلزال بقوة 4.9 درجة قبالة سواحل جيبوتى

9/28/2023 4:29:26 AM
(MENAFN- Youm7) أفاد المركز الأوروبي - المتوسطي لرصد الزلازل، بأنه تم تسجيل زلزال بقوة 4.9 درجة قبالة سواحل القرن الإفريقي، وبالذات ساحل جيبوتي.

ووفقا لمعلومات المركز، وقع مركز الهزات الأرضية على بعد 33 كيلومترا شرقي عاصمة الدولة – مدينة جيبوتي التي يبلغ عدد سكانها حوالي 623 ألف نسمة.

وأشار بيان المركز الأوروبي – المتوسطي إلى بؤرة الزلزال، كانت على عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد أية معلومات عن وقع إصابات أو دما بسبب الهزات الأرضية.



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