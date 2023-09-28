زلزال بقوة 4.9 درجة قبالة سواحل جيبوتى

(MENAFN
- Youm7) أفاد المركز الأوروبي - المتوسطي لرصد الزلازل، بأنه تم تسجيل زلزال بقوة 4.9 درجة قبالة سواحل القرن الإفريقي، وبالذات ساحل جيبوتي.
ووفقا لمعلومات المركز، وقع مركز الهزات الأرضية على بعد 33 كيلومترا شرقي عاصمة الدولة – مدينة جيبوتي التي يبلغ عدد سكانها حوالي 623 ألف نسمة.
وأشار بيان المركز الأوروبي – المتوسطي إلى بؤرة الزلزال، كانت على عمق 10 كيلومترات.
ولم ترد أية معلومات عن وقع إصابات أو دما بسبب الهزات الأرضية.
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