دعوة مجلس الأمة الأردنى للانعقاد 11 أكتوبر المقبل

MENAFN - Youm7) أعلن الديوان الملكى الأردنى، صدور أمر ملكى بدعوة مجلس الأمة إلى الانعقاد، فى دورته العادية، اعتبارًا من يوم الأربعاء 11 أكتوبر المقبل.

وذكر الديوان الملكي- في بيان، اليوم الخميس، أنه تم إرجاء اجتماع مجلس الأمة في دورته العادية حتى التاريخ ذاته.

في سياق آخر.. أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم، تعيين السفير دكتور سفيان القضاة ناطقًا رسميًا ومديرًا للعمليات وإدارة الشؤون القنصلية في الوزارة.

وكان السفير سنان المجالي الناطق السابق قد قال إنه غادر الأردن للالتحاق بعمله الجديد سفيرًا للمملكة لدى دولة الكويت، مقدما الشكر والتقدير للزملاء الإعلاميين والصحفيين على حسن التعاون، داعياً الله أن يوفقه بما فيه خدمة للأردن العزيز، تحت ظل الراية الهاشمية، بقيادة الملك عبدالله الثاني بن الحسين و ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله.







