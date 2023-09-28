مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى.. والاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين من الضفة

MENAFN - Youm7) اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، باحات المسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم الخميس، بحماية من شرطة الاحتلال.

وقالت مصادر فلسطينية في المدينة المحتلة، اليوم، إن الاقتحامات جرت من خلال باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذ المستوطنون جولات استفزازية وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في ساحات المسجد وقبالة قبة الصخرة، قبل أن يغادروا المكان من جهة باب السلسلة.

وعلى صعيد متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم أربعة فلسطينيين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة "طوباس" الواقعة شمال شرق الضفة واعتقلت شابين، فيما قامت قوات الاحتلال باقتحام مخيم "بلاطة" في محافظة "نابلس" القريبة من طوباس، وحاصرت عددا من المنازل وسط تحليق لطائرات الاستطلاع، قبل أن تعتقل شابا.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اقتحمت محافظة "قلقيلية" شمال غرب الضفة، واعتقلت شابا في العقد الثالث من العمر بعد مداهمة منزله وتفتيشه.



