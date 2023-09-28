الجامعة العربية: مصر تمتلك مبادرات شبابية متميزة وفاعلة تثرى العمل المشترك

MENAFN - Youm7) أشاد مدير إدارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية الوزير مفوض فيصل على غسال، بالاستراتيجية المصرية الخاصة بالشباب وتمكينهم، مؤكدا أن الجامعة العربية تعمل على الاستفادة من التجربة المصرية ومن تجارب الدول العربية الأخرى فيما يخص الشباب وأيضا الرياضة العربية .

وقال غسال، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان على هامش الدورة العربية المنعقدة بالأردن، إن مصر من الدول العربية الفاعلة في منظومة العمل العربي المشترك بشكل عام وبالتالي منها قطاع الشباب، مشيرا إلى أن مصر تمتلك مبادرات شبابية متميزة وفاعلة تثري العمل العربي المشترك وبالتالي تحرص الجامعة العربية على التعاون والتشاور مع مصر وغيرها من الدول من أجل تطوير الاستراتيجية العربية الخاصة بالشباب وأيضا الرياضة .

وأشار إلى أن الجامعة العربية تولي اهتماما كبيرا بملف الشباب والرياضة وتشارك وتنظيم عدد كبير من اللقاءات والدورات وفعاليات شبابية ورياضية في مختلف الدول العربية ومنها ما يتم حاليا بالأردن والتي أيضا تأتي في عام 2023 والذي جعله الرئيس عبدالفتاح السيسي عاما للشباب خلال اجتماعه بوزراء الشباب العرب، مؤكدا حرص الجامعة العربية على استمرار التواصل مع الشباب العربي وأيضا غيرهم عبر الرياضة.

ولفت إلى أن الجامعة لديها إيمان راسخ بأن الشباب هم مستقبل الأمة العربية وتحرص على تنميتهم والتواصل معهم ، وأن الشباب هم حاضر الأمة العربية ومستقبلها وهذا هدف استراتيجي للجامعة العربية.

ونوه إلى أن هناك استراتيجية عربية للسلام والأمن تم اعتمادها من قبل مجلس وزراء الشباب العرب لتكون أداة عربية للتعامل مع الشباب، وأن هدف هذه الاستراتيجية يقوم على تمكين الشباب وجعلهم من صناع القرار وصنع السلام والبعد عن التطرف وتطوير مناهج التعليم العربي ليكون الشباب جزء من تنمية بلدانهم العربية.

وتابع أن الأمانة العامة تهتم بالشباب العربي وأيضا بالرياضيين العرب سواء كانوا محترفين وغير المحترفين، مؤكدا أن الجامعة العربية تبلور كل ما هو في مصلحة حاضر الشباب العربي ومستقبلهم.

وأوضح أن الجامعة العربية تقوم بعمل ورش عمل شبابية عربية ومبادرات أيضا وتساهم في القطاع الرياضي العربي، مطالبا الإعلام العربي بضرورة نقل هذه الورش والفعاليات إلى الشارع العربي وإلى الشباب، مؤكدا أن الجامعة العربية ليس قطاع سياسي فقط وإنما هى عدة قطاعات ،ومنها الشباب والرياضة، تهدف إلى تنمية وتطوير العالم العربي في كافة المجالات.

وافتتح وزير الشباب الأردني محمد النابلسي، الأحد الماضي، الدورة العربية التي تنظمها وزارة الشباب الأردنية بالتعاون مع جامعة الدول العربية تحت شعار"دور الرياضة فى نمط الحياة الصحية للأفراد"، بمشاركة وفود 14 دولة عربية من بينها مصر ومن المقرر أن تنتهي اليوم الخميس .

وتهدف الدورة إلى رفع الوعي وزيادة المعارف المتعلقة بدور الرياضة في تعزيز أنماط الحياة الصحية، ومختلف القضايا الصحية كالتغذية والحميات ومضار التدخين ومنتجات التبغ والمنشطات والمكملات الغذائية وغيرها، كما تهدف الدورة إلى تطوير مهارات المشاركين في تصميم التدخلات المتعلقة بتعزيز أنماط الحياة الصحية في مجال الرياضة، وتبادل الخبرات وعرض تجارب وقصص نجاح من المملكة الأردنية الهاشمية والدول العربية المشاركة، وصولا إلى تقديم توصيات توثق الحاجات والتطلعات الشبابية لإيجاد بيئة معززة للرياضة وأنماط الحياة الصحية.







