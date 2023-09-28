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المشروعات القومية تزين جدران مدارس الجيزة فى العام الدراسى الجديد.. صور

9/28/2023 4:29:23 AM
(MENAFN- Youm7) اتخذت محافظة الجيزة العديد من الخطوات لاستقبال العام الدراسي الجديد ، والمقرر انطلاقه 30 سبتمبر الجاري، جاء على رأسها دخول 28 مدرسة جديدة وتوسعات للخدمة بتكلفة 362 مليون جنيه وتضم 699 فصلا دراسياً، فضلا عن الانتهاء من إجراء 125 مشروع صيانة شاملة لمدارس بتكلفة 347 مليون جنيه، ليصل إجمالي ما تم ضخه لاستقبال العام الدراسي الجديد حوالي 710 ملايين جنيه، إلى جانب ما قامت به المدارس والإدارات التعليمية من صيانات للديسك المدرسي ووسائل التعلم والإنارة ودورات المياه، تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.
وشهدت استعدادات مدارس المحافظة الانتهاء من فرش الفصول وتنظيفها وتنظيم المقاعد داخلها، وتنظيف الطرقات بالأدوار، ودهان أسوار المدارس وتزيينها وتغيير الأعلام ورفعها أعلى جدارية المدارس، حرصا على تنمية الولاء والانتماء للوطن لدى الطلاب، ورفع كفاءة وسائل التعلم والإنارة ودورات المياه، بالإضافة إلى تعليق لافتات ترصد المشروعات القومية الكبرى التي شهدتها الدولة خلال السنوات الأخيرة الماضية وتشمل مشروعات الطرق والكباري وقناة السويس وتطوير القطاع الزراعي والمبادرات الرئاسية لدعم صحة المواطن وعلى رأسها مبادرة "100 مليون صحة"، والمشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".
من جانبه، أصدر أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، عدة توجيهات لمدراء عموم الجيزة ووكلاء الإدارات، استعداداً للعام الدراسي الجديد، مؤكدا أن أمن وسلامة الطلاب والانضباط والالتزام الكامل منذ اللحظة الأولى من بداية العام الدراسي الجديد من أولويات المديرية ولا جلوس بالمكاتب.
وشدد مدير المديرية على الاهتمام بمتابعة موقف الصيانات والكتب المدرسية وعدم الترويج للكتب الخارجية بخلاف المقررة من الوزارة، والمرور اليومي بالتناوب لمتابعة جهازية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد، مع الالتزام والانضباط منذ اللحظة الأولى من بداية العام الدراسي.
ووجه أشرف سلومة، بضرورة تجهيز الفصول بالمقاعد المناسبة مع الحفاظ على المسافات البينية بين الطلاب، على أن يتم جلوس الطلاب بشكل تبادلي واستغلال جميع الفراغات المتاحة بالمدرسة، فضلا عن الاهتمام بطابور الصباح وتحية علم مصر مع مراعاة التباعد بين الطلاب، والتأكيد على تغيير الأعلام بجميع المدارس على أن يرفع علم مصر وعلم المحافظة أعلى مباني المدارس والإدارات.
وأكد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، على ضرورة وجود زائرة صحية بالمدرسة لمتابعة حالات الطلاب الصحية وفى حال ظهور أي أعراض مرضية لدى الطالب يتم تقديم الإسعافات الأولية ويتم عزل الطالب المصاب، والتأكيد على الالتزام بالقرار الوزارى رقم 187 بتاريخ 21/9/2023 بشأن لائحة النظام والانضباط المدرسى بمرحلة التعليم قبل الجامعي.

المشروعات القومية تزين جدران مدارس الجيزة قبل انطلاق العام الدراسى الجديد

المشروعات القومية تزين جدران مدارس الجيزة قبل انطلاق العام الدراسى الجديد

المشروعات القومية تزين جدران مدارس الجيزة قبل انطلاق العام الدراسى الجديد

تجهيز مدارس الجيزة لاستقبال العام الدراسي الجديد

تجهيز مدارس الجيزة لاستقبال العام الدراسي الجديد

تجهيز مدارس الجيزة لاستقبال العام الدراسي الجديد

تجهيز مدارس الجيزة لاستقبال العام الدراسي الجديد

تجهيز مدارس الجيزة لاستقبال العام الدراسي الجديد

تجهيز مدارس الجيزة لاستقبال العام الدراسي الجديد

تجهيز مدارس الجيزة لاستقبال العام الدراسي الجديد

تجهيز مدارس الجيزة لاستقبال العام الدراسي الجديد

تجهيز مدارس الجيزة لاستقبال العام الدراسي الجديد



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