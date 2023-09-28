الأعلى للجامعات يوجه برقية شكر للرئيس السيسى لرعايته يوم تفوق الجامعات المصرية

MENAFN - Youm7) عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الأربعاء، بحضور الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

في بداية الاجتماع، وجه المجلس برقية شكر وتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لرعايته وتشريفه يوم تفوق الجامعات المصرية بجامعة قناة السويس بمحافظة الاسماعيلية، وتكريمه لأوائل الجامعات المصرية في سابقة جديدة لمنظومة التعليم العالي في مصر.

كما يثمن المجلس توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اثناء حضور فعاليات جلسة «حكاية وطن» بحضور رؤساء اتحادات طلاب الجامعات المصرية بجامعة قناة السويس، حيث وجه بإنشاء 17 جامعة تكنولوجية جديدة، بمشاركة صندوق "تحيا مصر"، وذلك امتدادًا للمسار الذي وجه به من قبل بإنشاء 10 جامعات تكنولوجية جديدة تعمل حاليًا، لتغطي شبكة الجامعات التكنولوجية كافة محافظات الجمهورية.

وثمن المجلس كذلك توجيهات رئيس الجمهورية، بتخصيص 50 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر دعما لمبادرة الابتكار والإبداع في الجامعات بالتعاون مع قطاع الصناعة.

وثمن المجلس الدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة السياسية لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتحقيق الكثير من الإنجازات المتنوعة، وكذلك تعاون كافة أجهزة الدولة، بما كان له أطيب الأثر في الارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية في مصر كمًا وكيفًا، وانعكاس ذلك إيجابيًّا على التصنيف الدولي للجامعات المصري، وتفعيل دور الجامعات في دعم قضايا التنمية المُستدامة في كافة القطاعات بالدولة.



وأكد المجلس على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في اجتماع بالمجلس الأعلى للجامعات بجامعة قناة السويس، من خلال برامج تنفيذية بجداول زمنية محددة، وسوف يتابع المجلس بشكل دوري تنفيذ هذه التوجيهات على كافة مستويات التطوير المطلوبة من خلال دعم التخصصات العلمية التي تركز على الرقمنة، وزيادة ربط البرامج الدراسية الجديدة بسوق العمل، وتفعيل دور الجامعات في مواجهة التحديات التي تواجه الدولة.

كما وجه المجلس الشكر لأسرة جامعة قناة السويس برئاسة الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة على الجهد المشرف للجامعة في إعداد وتنظيم احتفالية " يوم تفوق الجامعات المصرية" بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.

كما قدم المجلس التهنئة للدكتور ناصر خميس بركات الجيزاوي لتعيينه رئيسًا لجامعة بنها، والدكتور حمدان ربيع عطية المتولي لتعيينه رئيسًا لجامعة دمياط، والدكتور أشرف محمد أحمد حنيجل لتعيينه رئيسًا لجامعة السويس، والدكتور مصطفى يوسف النجار لتعيينه رئيسًا لجامعة مطروح، والدكتور أحمد عكاوي عبدالعزيز لتعيينه رئيسًا لجامعة جنوب الوادي، متمنيا التوفيق والسداد.

ووجه الوزير بضرورة استعداد كافة الجامعات لبدء العام الدراسي 2023-2024، وتوفير كافة الاحتياجات اللوجستية التي تضمن انتظام سير العملية التعليمية بنجاح، وكذلك جاهزية المدرجات والقاعات الدراسية والمعامل والمدن الجامعية، والتأكيد على اتباع كافة معايير السلامة والأمان بجميع المنشآت الجامعية؛ لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب.

كما وجه الوزير بالتزام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالتواجد في الحرم الجامعي من اليوم الأول للدراسة، لضمان انتظام سير العملية التعليمية بنجاح، كما وجه بسرعة إعلان الجداول الدراسية قبل بدء العام الدراسي الجديد؛ لضمان انتظام الدراسة بكافة الكليات.

كما وجه الوزير بجاهزية كافة المستشفيات الجامعية لتقديم خدمة طبية متميزة للطلاب، وتواجد أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالتزامن مع قرب بدء العام الدراسي الجديد 2024/2023.

ووجه الوزير أيضًا بوضع الخطط التنفيذية للأنشطة الثقافية والفنية والرياضية؛ لدورها الفعال في تنمية مهارات الطلاب في كافة المجالات، وتنمية الفهم لدى الطلاب بالتحديات المعاصرة التي تواجه الوطن، فضلًا عن تنظيم زيارات ميدانية للمشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة بمختلف القطاعات، وكذلك الاهتمام بعقد الندوات الثقافية وورش العمل التي تستهدف تنمية الوعي القومي لدى الطلاب ومحاربة المفاهيم والأفكار غير السوية، التي تتنافى مع المُعتقدات الدينية السمحة، والموروثات المجتمعية الأصيلة للشعب المصري، وكذلك تعاون الجامعات مع مركز رعاية الموهوبين والنوابغ بالوزارة، لتنظيم الفعاليات والأنشطة الرياضية والثقافية والفنية للطلاب، ودعم الطلاب الموهوبين واكتشافهم في المجالات الفنية والأدبية والعلمية والتكنولوجية والرياضية ورعايتها، وتعميم برامج محددة لتلبية احتياجاتهم وتنمية قدراتهم، وتعزيز الانتماء لديهم نحو وطنهم. كما وجه أيضًا بزيادة جهود الجامعات في محو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار؛ تفعيلًا لدور الجامعات في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

واستمع المجلس إلى تقرير حول أبرز الأنشطة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال شهر سبتمبر، وفي مقدمتها، مشاركة الوزير في جلسة حوارية بعنوان "بناء الإنسان" ضمن فعاليات يوم تفوق الجامعات مصر بتشريف السيد رئيس الجمهورية ، بجامعة قناة السويس، حيث تم استعراض أبرز الإنجازات في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، خلال

السنوات التسع الماضية، وتأهيل خريجي الجامعات لاقتحام سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، من خلال برامج دراسية متطورة وكليات ذكية تواكب التطورات العالمية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى التوسع بمنظومة الإتاحة، وفتح مسارات جديدة في التعليم العالي، حيث تتواجد 96 جامعة مصرية في عام 2023 موزعة على كافة أقاليم مصر.

كما تناول الوزير الربط بين الجامعات والبرامج الأكاديمية وخطط الدولة المستقبلية ورؤيتها للتنمية المستدامة 2030، حيث تم إنشاء تحالفات في سبع أقاليم على مستوى الجمهورية بمشاركة جامعات حكومية وخاصة وشركات؛ بهدف تأهيل خريج متكامل وإكسابه مهارات متعددة، لمواجهة تحديات سوق العمل.

ولفت التقرير إلى فعاليات الملتقى المصري البريطاني الذي استضافته العاصمة الإدارية الجديدة، حيث شهد وزير التعليم العالي

توقيع مذكرات تفاهم بين عدد من الجامعات والمؤسسات المصرية والبريطانية لإنشاء درجات علمية مشتركة بين الجامعات المصرية والبريطانية، وتوقيع اتفاقيات مشتركة بين الجانبين المصري والبريطاني في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، وتوقيع العقد النهائي لإنشاء فرع جامعة شرق لندن بالجامعات الأوروبية في العاصمة الإدارية، وتوقيع اتفاقية لإنشاء فرع جامعة أدنبره نابيير، وتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الثقافي البريطاني، وتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعة إسكس البريطانية، وتوقيع اتفاقية تعاون بين هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار والمجلس الثقافي البريطاني، وتوقيع اتفاقية تعاون مع جامعة إسكس لإنشاء فرع لها بمصر، وتخفيض 30 % من قيمة مصروفات الطلاب المصريين الدارسين بها.

وتناول التقرير مشاركة د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على رأس وفد مصري رفيع المستوى في قمة رؤساء دول وحكومات مجموعة ال77 والصين، بالعاصمة الكوبية هافانا، نيابة عن السيد رئيس الجمهورية، وذلك تحت عنوان (تحديات التنمية الحالية: دور العلوم والتكنولوجيا والابتكار)، كما تم خلال المؤتمر بحث آليات التعاون المشترك في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار بين مصر وبعض مسئولي الدول الصديقة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتناول التقرير متابعة الخطوات التنفيذية لتصنيع أول سيارة كهربائية مصرية مع شركة متجر للهندسة والتجارة، والشركة الصينية الشريكة في تصنيع السيارة الكهربائية، وذلك في إطار إستراتيجية الحكومة لتعميق التصنيع المحلي وتطوير الصناعة طبقًا للمواصفات الوطنية، والاستفادة من مُخرجات البحث العلمي ودعم تحويل البحوث التطبيقية إلى منتجات صناعية.

كما شمل التقرير توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وشركة مايكروسوفت؛ بهدف تطوير مهارات طلاب الجامعات في مجال التكنولوجيا وربطهم بسوق العمل، وتطوير البرمجيات والحوسبة السحابية والاستفادة من حلول الذكاء الاصطناعي لتسريع أجندة التحول الرقمي في مصر.

وأشار التقرير إلى افتتاح وزير التعليم العالي والبحث العلمي فعاليات يوم "كن مستعدًا التوظيفي"، والذي يعد أحد فعاليات مبادرة "كن مستعدًا"

Be Ready كأحد أنشطة برنامج "التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف"؛ وهو برنامج يتم تنفيذه برعاية وزارة التعليم العالي وبدعم من المملكة المتحدة وينفذه مكتب منظمة العمل الدولية، مستعرضا دور الوزارة والجامعات المصرية في تأهيل الخريجين وتزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة للحصول على فرص عمل مناسبة، لافتا إلى تسجيل أكثر من 18 ألف طالب في مبادرة كن مستعدا من 20 جامعة مصرية.

وتناول التقرير مشاركة د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا المصرية في نسخته الثالثة عشرة في جامعة حلوان، تحت شعار "الجمهورية الجديدة حلم وطن"، والذي شهد مشاركة 4000 طالب من مختلف الجامعات المصرية على مدار أسبوع، وفي هذا الإطار وجه الوزير الشكر لأسرة جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة على حسن التنظيم ونجاح فعاليات الأسبوع.

وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المجلس وافق على بدء الدراسة بكلية العلوم جامعة الأقصر بداية من العام الدراسي 2023/2024.

كما وافق المجلس على تجديد عضوية أعضاء المجلس الأعلى للجامعات من الخارج وهم (وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رئيس جامعة الأزهر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية).