الهيئة العامة للرعاية الصحية تهنئ الرئيس السيسى بمناسبة المولد النبوى الشريف

MENAFN - Youm7) وجه مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحي ، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، التهنئة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وفضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمناسبة المولد النبوي الشريف، معربين عن تمنياتهم أن يعُم الخير والتقدم والإزدهار لبلدنا الحبيبة مصر.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية، رقم (65)، والذي ينعقد برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، لمناقشة أهم الموضوعات المتعلقة بمقترحات تطوير العمل والسياسات ووضع الخطط المستقبلية لضمان استمرارية ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل باحترافية وجودة عالمية.

ووجه مجلس إدارة الهيئة، التهنئة للأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، لنجاح النسخة الأولى من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى نتائج مشاركة الهيئة العامة للرعاية الصحية في المؤتمر، وتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس

الجمهورية، بضم خدمات تنظيم الأسرة ضمن الخدمات المقدمة بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

ولفت الدكتور أحمد السبكي، إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل ساهمت في تحسين مؤشرات معدلات الإنجاب بمحافظات التأمين الصحي الشامل، منوهًا إلى أن بورسعيد تأتي في المرتبة الأولى بين المحافظات بشكل يتواكب مع الاستراتيجية القومية للسكان، وتابع مجلس إدارة الهيئة مؤكدًا نتخذ كافة الإجراءات لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة ضمن خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل.





وأشار الدكتور أحمد السبكي، خلال الاجتماع، إلى نتائج مشاركة الهيئة العامة للرعاية الصحية، في المنتدى الفرنسي للابتكار والأعمال في مجال الرعاية الصحية 2023، كأهم منتدى في أوروبا للرعاية الصحية، كما لفت السبكي إلى مشاركة الهيئة في المنتدى السنوي الرابع والعشرين لاتحاد المستشفيات العربية "ميد هيلث أبو ظبي" 2023.





ووجه مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، التهنئة للإدارة التنفيذية لحصول الهيئة على الجائزة البلاتينية في "قيادة الصحة الرقمية" على مستوى الوطن العربي من اتحاد المستشفيات العربية خلال فعاليات المنتدى السنوى الرابع والعشرين للاتحاد، كما وجه مجلس الإدارة خالص الشكر لكافة الشركاء الفاعلين في ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل، وعلى رأسهما وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللجنة الرباعية للميكنة بقيادة الدكتور خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، والرقابة الإدارية.





وتابع مجلس الإدارة: أن فوز مصر ولأول مرة ممثلة في هيئة الرعاية الصحية بجائزة قيادة الصحة الرقمية إنجاز فريد، لافتًا إلى الجهود الحثيثة لوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللجنة الرباعية للميكنة، والرقابة الإدارية، وموجهًا خالص الشكر لهم لجهودهم في قيادة ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل، وميكنة الإجراءات داخل هيئة الرعاية، والتي أهلتها للحصول على هذه الجائزة، كما قرر المجلس تكريم كل فريق العمل بالإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالهيئة، بقيادة اللواء هشام شندي، مدير عام الإدارة، لجهودهم المبذولة والمتميزة في إنجاز أعمال الميكنة والتحول الرقمي للخدمات، وتعزيز ريادتها عالميًا بهذا المجال.





وناقش الاجتماع، آخر مستجدات هيئة التمريض التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث اعتمد مجلس إدارة الهيئة 25% زيادة إضافية للعاملين بلجان إمتحانات معاهد رعاية الفنية للتمريض التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل بهدف تشجيع العاملين في هذه اللجان وتقدير جهودهم المبذولة في إجراء امتحانات الطلاب، كما وجه الدكتور أحمد السبكي، بوضع معايير وسياسات واضحة لضم مدارس التمريض لمعاهد رعاية الفنية للتمريض بمحافظات التأمين الصحي الشامل، ووافق المجلس على فتح فصول إضافية لأبناء الوديان بمدارس تمريض جنوب سيناء التابعة للهيئة.





وأصدر مجلس إدارة الهيئة، قرارًا بإنشاء لجنة تنمية موارد الهيئة من خبراء اقتصاديين لتعظيم موارد الهيئة من الخدمات غيرالطبية مما يسهم في تعزيز جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى وتلبية احتياجاتهم الشاملة، وتعزيز التطور والابتكار في قطاع الرعاية الصحية، والوصول إلى رعاية صحية متميزة وشاملة للمجتمع، وتعزيز تحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.