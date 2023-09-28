الحكومة التشيكية توافق على شراء 24 مقاتلة أمريكية من طراز أف-35

(MENAFN
- Youm7) وافقت الحكومة التشيكية على شراء 24 طائرة أمريكية الصنع من طراز "أف-35" بقيمة إجمالية تبلغ 150 مليار كرونة تشيكية.
وقالت وزيرة الدفاع التشيكية جانا سيرنوتشوفا - في مؤتمر صحفي نقله راديو براغ الدولي اليوم الخميس، إن أول الطائرات المقاتلة ستكون جاهزة بحلول عام 2029، وسيتم الانتهاء من استلام جميع الطائرات الـ 24 بحلول عام 2035.
جدير بالذكر أن هذا سيكون أكبر عقد دفاعي توقعه التشيك على الإطلاق.
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