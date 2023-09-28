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الحكومة التشيكية توافق على شراء 24 مقاتلة أمريكية من طراز أف-35

9/28/2023 4:29:20 AM
(MENAFN- Youm7) وافقت الحكومة التشيكية على شراء 24 طائرة أمريكية الصنع من طراز "أف-35" بقيمة إجمالية تبلغ 150 مليار كرونة تشيكية.

وقالت وزيرة الدفاع التشيكية جانا سيرنوتشوفا - في مؤتمر صحفي نقله راديو براغ الدولي اليوم الخميس، إن أول الطائرات المقاتلة ستكون جاهزة بحلول عام 2029، وسيتم الانتهاء من استلام جميع الطائرات الـ 24 بحلول عام 2035.

جدير بالذكر أن هذا سيكون أكبر عقد دفاعي توقعه التشيك على الإطلاق.



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