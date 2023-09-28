ترامب يتهم بايدن ببيع أمريكا للصين.. ويؤكد: يهتم بثراء أسرته فقط

وجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كلمة لعمال قطاع السيارات المضربين في ولاية ميشيجان مساء امس الأربعاء قبل ساعات قليلة من بدء مناظرة مرشحي الحزب الجمهوري للرئاسة 2024.





اتهم ترامب الرئيس الديمقراطي جو بايدن بالتخلي عن الولايات المتحدة، وقال ترامب: "جو باع أمريكا الى الصين والمتطرفين باسم البيئة .. انه يخدع العمال لصالح منظمة التجارة العالمية والصين"، وتابع: "بايدن سلم قطاع السيارات الأميركي للصين وأهدى أفغانستان لطالبان"





ووعد ترامب بدعم صناعة السيارات في الولايات المتحدة بمجرد نجاحه في الانتخابات الرئاسية في 2024، كما اتهم بايدن بالفساد وعدم الكفاءة، قائلاً إن الرئيس الأميركي "يهتم بثراء أسرته فقط".





كما هاجم ترامب صناعة السيارات الكهربائية قائلا ان هذه السيارات ليست صديقة للبيئة وتستهلك طاقة كهربائية كبيرة.





وقال ترامب لمؤيديه: "لقد بنيتم هذا البلد"، واكد خلال خطابه انه يدعم عمال السيارات الذين يريدون ان "يجعلوا أمريكا عظبمة مرة أخرى" في إشارة الى شعار حملته .





كما اشتكى من أن شركات صناعة السيارات إما "غبية أو عديمة الجرأة" لاستثمارها في تطوير السيارات الكهربائية، وقال عنها: "الأشياء اللعينة لا تصل إلى الحد الكافي، وهي باهظة الثمن للغاية".





يسعى ترامب المرشح الجمهوري الأكثر حظا للفوز بترشيح حزبه لينافس بايدن على الرئاسة الامريكية 2024، هذه المرة إلى الاستفادة من السخط بشأن تعامل بايدن مع الاقتصاد وسط التضخم المستمر.





وحذر ترامب من أن تبني بايدن للسيارات الكهربائية وهي عنصر رئيسي في أجندته للطاقة النظيفة سيؤدي في النهاية إلى فقدان الوظائف، مما يزيد من مخاوف بعض عمال السيارات الذين يشعرون بالقلق من أن السيارات الكهربائية تتطلب عددًا أقل من الأشخاص لتصنيعها.





وقال ترامب في بيان يوم الثلاثاء: "إن تفويض جو بايدن الصارم الذي لا يمكن الدفاع عنه بشأن السيارات الكهربائية سيقضي على صناعة السيارات الأميركية ويكلف آلافًا لا حصر لها من وظائف عمال صناعة السيارات".







