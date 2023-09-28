ترامب يفوز بمناظرة الجمهوريين الثانية رغم غيابه.. وCNN: تصفها بالـ فوضوية

MENAFN - Youm7) انتهت المناظرة التمهيدية الرئاسية الثانية للحزب الجمهوري لعام 2024 والتي جرت ليلة الأربعاء في مكتبة رونالد ريجان الرئاسية في كاليفورنيا، تماما كما بدأت مع وجود الرئيس السابق دونالد ترامب ــ الذي لم يظهر بعد إلى جانب منافسيه على خشبة المسرح ــ باعتباره المرشح الأوفر حظا للحزب في الصدارة.

وفقا لشبكة سي إن إن، قدم المتنافسون السبعة من الحزب الجمهورى في المواجهة عددًا من اللحظات التي لا تنسى، بما في ذلك حاكمة ولاية كارولينا الجنوبية السابقة نيكي هالى وهي تفرغ ما بدا في كثير من الأحيان وكأنه إحباط مكبوت تجاه رجل الأعمال فيفيك راماسوامي، حيث قالت له: "بصراحة، في كل مرة أسمعك أشعر بالغباء قليلاً تجاه ما تقوله".

وانتقد اثنان من المرشحين غياب ترامب، حيث قال حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس إنه "مفقود في الحدث"، في حين أطلق حاكم ولاية نيوجيرسي السابق، كريس كريستي، على الرئيس السابق لقب "دونالد داك" وقال إنه يختبئ خلف مضارب الجولف الخاصة به بدلاً من الدفاع عن سجله على المسرح.

كما وجه الحزب الجمهوري انتقادات مبكرة للرئيس جو بايدن، إذ قال السيناتور عن ولاية كارولينا الجنوبية، تيم سكوت، إن بايدن، بدلاً من الانضمام إلى نقابة عمال السيارات المضربين على خط الاعتصام يوم الثلاثاء في ميشيجان، يجب أن يكون على الحدود الجنوبية.

وقال نائب الرئيس السابق مايك بنس إن بايدن يجب أن يكون "على خط البطالة"، وقال حاكم ولاية داكوتا الشمالية، دوج بورجوم، إن بايدن يتدخل في "الأسواق الحرة".





ومع ذلك، فإن ما حدث في المناظرة، من غير المرجح أن يغير مسار سباق الحزب الجمهوري الذي ظل فيه ترامب مهيمنا في استطلاعات الرأي الوطنية وفي الولايات المبكرة، وكان من الممكن أن يؤدي الحديث المتبادل الفوضوي الذي يصعب تتبعه في كثير من الأحيان إلى دفع العديد من المشاهدين إلى الابتعاد تمامًا.







