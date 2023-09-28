كوريا الشمالية: إجراء تعديلات وزارية وتعيين رئيسا جديدا للبنك المركزى

(MENAFN
- Youm7) أجرت كوريا الشمالية تعديلات وزارية وعينت رئيسًا جديدًا للبنك المركزى ووزيرًا للصناعة ووزيرًا لمراقبة البناء ووزيرًا للبيئة ووزيرًا للمشتريات، خلال الدورة الـ9 لمجلس الشعب الأعلى.
وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الخميس، أن جدول أعمال الدورة كان يضم 7 بنود، بينها مسائل تنظيمية، وتم تعيين آن كيونج جيون لمنصب وزير الصناعات الهندسية ولي سون تشول – لمنصب وزير مراقبة الدولة على البناء، في حين أصبح تشونج تشول سو وزيرا لحماية الأراضي والبيئة، وكيم جوانج جين - وزيرًا للمشتريات والأغذية، فيما أصبح بايك مين جوانج رئيسًا للبنك المركزي للدولة.
وأضافت أنه تم بحث التعديلات الدستورية بشأن القوات النووية ومشاريع القوانين حول حماية حقوق المعاقين والري والموظفين، وتم تبنى قرار حول إعادة تسمية دائرة الفضاء واستخلاص نتائج لتطبيق القوانين في القطاع المالي.
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