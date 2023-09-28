كوريا الشمالية: إجراء تعديلات وزارية وتعيين رئيسا جديدا للبنك المركزى

MENAFN - Youm7) أجرت كوريا الشمالية تعديلات وزارية وعينت رئيسًا جديدًا للبنك المركزى ووزيرًا للصناعة ووزيرًا لمراقبة البناء ووزيرًا للبيئة ووزيرًا للمشتريات، خلال الدورة الـ9 لمجلس الشعب الأعلى.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الخميس، أن جدول أعمال الدورة كان يضم 7 بنود، بينها مسائل تنظيمية، وتم تعيين آن كيونج جيون لمنصب وزير الصناعات الهندسية ولي سون تشول – لمنصب وزير مراقبة الدولة على البناء، في حين أصبح تشونج تشول سو وزيرا لحماية الأراضي والبيئة، وكيم جوانج جين - وزيرًا للمشتريات والأغذية، فيما أصبح بايك مين جوانج رئيسًا للبنك المركزي للدولة.

وأضافت أنه تم بحث التعديلات الدستورية بشأن القوات النووية ومشاريع القوانين حول حماية حقوق المعاقين والري والموظفين، وتم تبنى قرار حول إعادة تسمية دائرة الفضاء واستخلاص نتائج لتطبيق القوانين في القطاع المالي.







