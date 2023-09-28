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الشباب والرياضة تستعد لإطلاق القمة الشبابية العربية غدًا بالتعاون مع اتحاد طلاب تحيا مصر

9/28/2023 4:29:17 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن استعداداتها لاطلاق القمة الشبابية العربية تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي ؛ رئيس الجمهورية نحو إعلان 2023 عاماً للشباب العربي .


وأصدرت وزارة الرياضة بيانا جاء نصه كالتالي :"تستعد وزارة الشباب والرياضة ، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني " الإدارة العامة للتعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية ،
بالتعاون مع الكيان الشبابي اتحاد طلاب تحيا مصر
، لإطلاق فعاليات « القمة الشبابية العربية » غدًا الجمعه ، بمركز التعليم المدني بالجزيرة ، بمشاركة 200 شابًا وشابة من القيادات الشبابية المتميزة من مختلف الدول العربية ولفيف من الشخصيات العامة والقيادات التنفيذية بالدولة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي ؛ وزير الشباب والرياضة .


وتُعد القمة الشبابية العربية حاضنة رئيسية لتطلعات وطموح الشباب العربي من خلال دعمها وتشجيعها العديد من المبادرات والبرامج للارتقاء بدورهم ، وتستهدف تمكين الشباب العربي واشراكهم في العمل الشبابي والمجتمعي، وبناء وعيهم بأهم قضايا الوطن العربي المشتركة، وتنفيذ مبادرات شبابية لتعزيز الهوية العربية، ودعم الشباب من خلال إشراكهم في التنمية ، حيث تركز المبادرات والبرامج
الموجهة للشباب العربي على رعاية طاقاتهم وتشجيعهم على الابتكار والتسلح بالمعرفة والعلم، وتعزيز دورهم الإيجابي في التنمية المستدامة بمجتمعاتهم.



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