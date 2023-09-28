الشباب والرياضة تستعد لإطلاق القمة الشبابية العربية غدًا بالتعاون مع اتحاد طلاب تحيا مصر

(MENAFN
- Youm7) أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن استعداداتها لاطلاق القمة الشبابية العربية تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي ؛ رئيس الجمهورية نحو إعلان 2023 عاماً للشباب العربي .
وأصدرت وزارة الرياضة بيانا جاء نصه كالتالي :"تستعد وزارة الشباب والرياضة ، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني " الإدارة العامة للتعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية ،
بالتعاون مع الكيان الشبابي اتحاد طلاب تحيا مصر
، لإطلاق فعاليات « القمة الشبابية العربية » غدًا الجمعه ، بمركز التعليم المدني بالجزيرة ، بمشاركة 200 شابًا وشابة من القيادات الشبابية المتميزة من مختلف الدول العربية ولفيف من الشخصيات العامة والقيادات التنفيذية بالدولة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي ؛ وزير الشباب والرياضة .
وتُعد القمة الشبابية العربية حاضنة رئيسية لتطلعات وطموح الشباب العربي من خلال دعمها وتشجيعها العديد من المبادرات والبرامج للارتقاء بدورهم ، وتستهدف تمكين الشباب العربي واشراكهم في العمل الشبابي والمجتمعي، وبناء وعيهم بأهم قضايا الوطن العربي المشتركة، وتنفيذ مبادرات شبابية لتعزيز الهوية العربية، ودعم الشباب من خلال إشراكهم في التنمية ، حيث تركز المبادرات والبرامج
الموجهة للشباب العربي على رعاية طاقاتهم وتشجيعهم على الابتكار والتسلح بالمعرفة والعلم، وتعزيز دورهم الإيجابي في التنمية المستدامة بمجتمعاتهم.
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