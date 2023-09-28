تأهل 4 مصريات للدور الرئيسى ببطولة ساوث ويسترن لسيدات الإسكواش

MENAFN - Youm7) أسفرت مباريات الدور الأول ببطولة ساوث ويسترن الذهبية لسيدات الإسكواش ، عن تأهل 4 لاعبات مصريات إلى الدور التالى من منافسات البطولة.

يذكر أن بطولة سوث ويسترن تقام في ولاية هيوستن الأمريكية في الفترة من 27 سبتمبر الجاري حتى الأول من أكتوبر القادم، بمجموع جوائز 110 آلاف دولار .

وتشهد البطولة مشاركة 24 لاعبة منهن 9 لاعبات مصريات وهن: نور الطيب وسلمى هانى وفريدة محمد وهنا رمضان وندى عباس وسنا إبراهيم وجنى شيحة وزينة مكاوى ونور أبو المكارم .

وبدأت المنافسات بخسارة جنى شيحا من بطلة سكوتلاندا جورجيا أديرلي بنتيجة (1-3) ثم هزيمة نور أبو المكارم من الأمريكية ريا نافاني بنتيجة (2-3) ، فيما تمكنت ندى عباس من الفوز على بطلة لاتفيا إنيتا ماكفيكا بثلاثة أشواط نظيفة.

كما حققت سنا إبراهيم الفوز على بطلة فنلندا إيمليا سواني بثلاثة أشواط نظيفة ، وتغلبت زينة مكاوى على بطلة إنجلترا جراس جير بنتيجة (3-1) ، وأخيراً تغلبت هنا رمضان على الكندية نيكول بانيان بثلاثة أشواط .

ومن المقرر أن تلتقي ندى عباس مع الأمريكية أوليفيا كلاين في دور الـ16 للبطولة، فيما تلتقي زينة مكاوي مع زميلتها سلمى هاني "التي ستلعب من الدور الرئيسي مباشرة"، وتلعب فريدة محمد مع الإنجليزي لوسي بيكروفت، وهنى رمضان مع الفرنسية ميليسا ألفيس وأخيرا نور الطيب مع الجنوب إفريقية ألكسندرا فولر.







