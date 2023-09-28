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الإسماعيلى يتفوق على الاتحاد السكندرى تاريخيا قبل موقعة اليوم

9/28/2023 4:29:17 AM
(MENAFN- Youm7) يواجه فريق الإسماعيلى فى السابعة مساء اليوم الخميس، فريق الاتحاد السكندرى على استاد الإسماعيلية، في إطار منافسات الأسبوع الثاني من مسابقة دوري نايل لموسم 2023/ 2024.

تاريخ مواجهة الفريقين

وتعد مباراة اليوم رقم 117 بين الإسماعيلى والاتحاد في بطولة الدورى، حيث حقق الإسماعيلى الفوز في 55 مواجهة بينما فاز الاتحاد في 32 لقاء وتعادل الفريقان في 29 مباراة، سجل الإسماعيلى 183 هدفا بينما أحرز الاتحاد 121 هدفا.

تعد أكبر نتيجة لفوز الإسماعيلى على الاتحاد كانت بخمسية نظيفة وتكررت 3 مرات، بينما تعد أكبر فوز لسيد البلد على الدراويش بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف.

وجاءت قائمة الإسماعيلي لمواجهة الاتحاد كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبدالمنعم، محمد فوزى، كمال السيد

الدفاع: محمد هاشم، محمد نصر، عصام صبحى، محمد دسوقى، كريم عرفات، أحمد محسن، حمدى النقاز، أياد العسقلاني

الوسط: عماد حمدى، محمد حسن، عمر الساعى، محمد مخلوف، عبد الله سعيد، عبد الرحمن مجدى، محمد عبد السميع، محمود الشبراوي، نادر فرج، مروان حمدى

الهجوم: باسم مرسي، ياو أنور، حسن صابر

واستقر إيهاب جلال، المدير الفني للنادى الإسماعيلى ، على تواجد الغانى ياو أنور في خط هجوم الفريق خلال مباراة الاتحاد السكندري.

وقرر إيهاب جلال عودة ياو أنور لقيادة هجوم الدراويش فى مباراة زعيم الثغر، بعدما جلس اللاعب بديلا في مباراة زد بالجولة الأولى للمسابقة وشارك في ودية بورفؤاد التي أقيمت مساء الجمعة وسجل هدفين ليقود الفريق الأصفر للفوز بثلاثية دون رد.




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