مصطفى صبحى يغيب عن حرس الحدود أمام المحلة فى دورى المحترفين

(MENAFN
- Youm7)
يغيب مصطفي صبحي مهاجم حرس الحدود عن مباراة فريقه المقبلة امام غزل المحلة في الجولة الثانية من دوري المحترفين والمقرر اقامتها الأحد المقبل علي استاد غزل المحلة.
من جانبه أكد محمد مكي المدير الفني لفريق حرس الحدود ، ان صبحي تعرض لاصابة قوية في مباراة أبو قير للأسمدة في الجولة الاولي ، أدت لغيابه عن المباراة المقبلة، مؤكدا ان جميع اللاعبين جاهزين لمباراة الاحد المقبل في ظل أهميتها لانها امام فريق كبير وهو غزل المحلة.
وبدأ فريق حرس الحدود الاستعداد لمباراة المحلة بخوض مباراة ودية امام كيما اسوان يوم الأثنين الماضي، قبل الحصول علي راحة من التدريبات لمدة يوم والعودة مرة أخرى أمس الأربعاء لاستئناف الاستعدادات .
ونجح حرس الحدود في تحقيق فوز غالٍ على حساب أبو قير للأسمدة بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما باستاد المكس في الجولة الأولى لدورى المحترفين، أحرز هدف الحدود إبراهيم القاضي في الدقيقة 90 من عمر اللقاء .
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