مصطفى صبحى يغيب عن حرس الحدود أمام المحلة فى دورى المحترفين

يغيب مصطفي صبحي مهاجم حرس الحدود عن مباراة فريقه المقبلة امام غزل المحلة في الجولة الثانية من دوري المحترفين والمقرر اقامتها الأحد المقبل علي استاد غزل المحلة.

من جانبه أكد محمد مكي المدير الفني لفريق حرس الحدود ، ان صبحي تعرض لاصابة قوية في مباراة أبو قير للأسمدة في الجولة الاولي ، أدت لغيابه عن المباراة المقبلة، مؤكدا ان جميع اللاعبين جاهزين لمباراة الاحد المقبل في ظل أهميتها لانها امام فريق كبير وهو غزل المحلة.

وبدأ فريق حرس الحدود الاستعداد لمباراة المحلة بخوض مباراة ودية امام كيما اسوان يوم الأثنين الماضي، قبل الحصول علي راحة من التدريبات لمدة يوم والعودة مرة أخرى أمس الأربعاء لاستئناف الاستعدادات .

ونجح حرس الحدود في تحقيق فوز غالٍ على حساب أبو قير للأسمدة بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما باستاد المكس في الجولة الأولى لدورى المحترفين، أحرز هدف الحدود إبراهيم القاضي في الدقيقة 90 من عمر اللقاء .







