الأهلى يفاوض فيفا لزيادة حصته من تذاكر مونديال الأندية بالسعودية

(MENAFN
- Youm7) يتواصل النادي الأهلي مع مسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لزيادة حصة الفريق الأحمر من التذاكر المخصصة لحضور مباريات كأس العالم للأندية.
ويفتتح الأهلي مشاركته في بطولة كأس العالم المقبلة، والتي ستقام في السعودية خلال شهر ديسمبر المقبل، بمواجهة الفائز من مباراتي الاتحاد السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.
ونجح الأهلي في الحصول على 2500 تذكرة من الفيفا، فيما يتفاوض من أجل الحصول على 5 آلاف تذكرة، على أن يتم توزيعها على رابطة الأهلي المقيمة في السعودية، من أجل مؤازرة الفريق الأحمر في مونديال الأندية.
يذكر أن الأهلي يستعد للمشاركة التاسعة في تاريخه خلال المشاركة في كأس العالم للأندية، بعدما سبق وشارك في النسخة الماضية للمرة الثامنة وحقق المركز الرابع عالميا.
وحقق الأهلي برونزية كأس العالم للأندية ثلاث مرات في تاريخه.
MENAFN28092023000132011024ID1107157288
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.