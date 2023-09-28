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الأهلى يفاوض فيفا لزيادة حصته من تذاكر مونديال الأندية بالسعودية

9/28/2023 4:29:17 AM
(MENAFN- Youm7) يتواصل النادي الأهلي مع مسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لزيادة حصة الفريق الأحمر من التذاكر المخصصة لحضور مباريات كأس العالم للأندية.

ويفتتح الأهلي مشاركته في بطولة كأس العالم المقبلة، والتي ستقام في السعودية خلال شهر ديسمبر المقبل، بمواجهة الفائز من مباراتي الاتحاد السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

ونجح الأهلي في الحصول على 2500 تذكرة من الفيفا، فيما يتفاوض من أجل الحصول على 5 آلاف تذكرة، على أن يتم توزيعها على رابطة الأهلي المقيمة في السعودية، من أجل مؤازرة الفريق الأحمر في مونديال الأندية.

يذكر أن الأهلي يستعد للمشاركة التاسعة في تاريخه خلال المشاركة في كأس العالم للأندية، بعدما سبق وشارك في النسخة الماضية للمرة الثامنة وحقق المركز الرابع عالميا.

وحقق الأهلي برونزية كأس العالم للأندية ثلاث مرات في تاريخه.





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