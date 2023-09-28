حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 28 - 9 (كونا) -- الثامن والعشرون من سبتمبر ------

1980 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح يصدر مرسوما بقانون بشأن التعبئة العامة في حالة توتر العلاقات الدولية أو قيام خطر الحرب أو نشوب حرب كما تنتهي بمرسوم عند زوال الحالة التي أوجبت إعلانها.

1990 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح يجتمع لأول مرة منذ الغزو العراقي الغاشم في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي جورج بوش.

1992 - وزارة التجارة والصناعة تفتتح سوق الكويت للأوراق المالية بعد توقف استمر عامين نتيجة الغزو العراقي في أغسطس 1990.

2009 - وفد برلماني نسائي يضم عضوتي مجلس الأمة الدكتورة معصومة المبارك والدكتورة أسيل العوضي يشارك لأول مرة في أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الذي عقد في جنيف.

2016 - وزارة الصحة تبدأ تطبيق مشروع قانون التأمين الصحي للمتقاعدين يغطي أكثر من 117 ألف مستفيد بقيمة تغطية تصل إلى نحو 17 ألف دينار (نحو 51 ألف دولار) للمؤمن الواحد.

2017 - فوز مرشح الكويت سعود الحربي بمنصب المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو).

2021 - معهد دسمان لأبحاث وعلاج أمراض السكر التابع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي يفوز بجائزة الأمم المتحدة لعام 2021 التي تمنحها لأفضل الإنجازات المتحققة عام 2020 بشأن الوقاية من الأمراض غير المعدية والتصدي لها.

2022- شركة البترول الكويتية العالمية تعلن توقيعها اتفاقية مع شركة الطيران الأوروبية (إيزي جيت) لتزويدها بوقود الطيران المستدام (إس.أيه.إف) للحد من الانبعاثات الكربونية. (النهاية)