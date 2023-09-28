حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 28 - 9 (كونا) -- الثامن والعشرون من سبتمبر ------
1980 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح يصدر مرسوما بقانون بشأن التعبئة العامة في حالة توتر العلاقات الدولية أو قيام خطر الحرب أو نشوب حرب كما تنتهي بمرسوم عند زوال الحالة التي أوجبت إعلانها.
1990 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح يجتمع لأول مرة منذ الغزو العراقي الغاشم في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي جورج بوش.
1992 - وزارة التجارة والصناعة تفتتح سوق الكويت للأوراق المالية بعد توقف استمر عامين نتيجة الغزو العراقي في أغسطس 1990.
2009 - وفد برلماني نسائي يضم عضوتي مجلس الأمة الدكتورة معصومة المبارك والدكتورة أسيل العوضي يشارك لأول مرة في أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الذي عقد في جنيف.
2016 - وزارة الصحة تبدأ تطبيق مشروع قانون التأمين الصحي للمتقاعدين يغطي أكثر من 117 ألف مستفيد بقيمة تغطية تصل إلى نحو 17 ألف دينار (نحو 51 ألف دولار) للمؤمن الواحد.
2017 - فوز مرشح الكويت سعود الحربي بمنصب المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو).
2021 - معهد دسمان لأبحاث وعلاج أمراض السكر التابع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي يفوز بجائزة الأمم المتحدة لعام 2021 التي تمنحها لأفضل الإنجازات المتحققة عام 2020 بشأن الوقاية من الأمراض غير المعدية والتصدي لها.
2022- شركة البترول الكويتية العالمية تعلن توقيعها اتفاقية مع شركة الطيران الأوروبية (إيزي جيت) لتزويدها بوقود الطيران المستدام (إس.أيه.إف) للحد من الانبعاثات الكربونية. (النهاية)
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