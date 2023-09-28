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سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 17ر2 دولار ليبلغ 73ر97 دولار

9/28/2023 4:29:10 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 28 - 9 (كونا) -- ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 17ر2 دولار ليبلغ 73ر97 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الأربعاء مقابل 56ر95 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 59ر2 دولار لتبلغ 55ر96 دولار للبرميل فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29ر3 دولار لتبلغ 68ر93 دولار. (النهاية)

ع ع م / ت م


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