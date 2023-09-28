سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 17ر2 دولار ليبلغ 73ر97 دولار

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 28 - 9 (كونا) -- ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 17ر2 دولار ليبلغ 73ر97 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الأربعاء مقابل 56ر95 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 59ر2 دولار لتبلغ 55ر96 دولار للبرميل فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 29ر3 دولار لتبلغ 68ر93 دولار. (النهاية)
ع ع م / ت م
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