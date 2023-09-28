38.5 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 أيلول (بترا)- بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم الخميس، عند 38.50 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 36.80 دينار لجهة البيع.

وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، 45.50 و 34.10 دينار على التوالي.

وأستهل المعدن الأصفر تداولاته بالسوق العالمية، صباح اليوم، عند 1876 دولارا للأونصة الواحدة، وهو أقل سعر يسجله الذهب عالميا منذ 6 أشهر.

--(بترا)

س ص/اص/رق

28/09/2023 10:54:37