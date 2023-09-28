ارتفاع أسعار النفط مدعومة بتراجع المخزونات الأميركية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 أيلول (بترا)- ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الخميس، مدعومة بتراجع المخزونات الأميركية ومخاوف من شح الإمدادات العالمية.

وبحسب وكالة بلومبرغ الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا إلى 96.71 دولار للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 20 سنتا إلى 93.88 دولار.

--(بترا)

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28/09/2023 10:44:54