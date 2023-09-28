ارتفاع أسعار النفط مدعومة بتراجع المخزونات الأميركية

ارتفاع أسعار النفط مدعومة بتراجع المخزونات الأميركية
التاريخ
9/28/2023 4:29:02 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 أيلول (بترا)- ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الخميس، مدعومة بتراجع المخزونات الأميركية ومخاوف من شح الإمدادات العالمية.
وبحسب وكالة بلومبرغ الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا إلى 96.71 دولار للبرميل.
كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 20 سنتا إلى 93.88 دولار.
--(بترا)
رصد/رس/أ م/رق
28/09/2023 10:44:54
MENAFN28092023000117011021ID1107157284
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