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لقاء حواري في الكرك لرابطة مسيحيي المشرق في الأردن

9/28/2023 4:29:00 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الكرك 28 أيلول (بترا)- نظمت مؤسسة إعمار الكرك، مساء أمس الأربعاء، لقاء حواريا مع وفد من أعضاء رابطة مسيحيي المشرق في الأردن، للتعرف على الإسهامات الحضارية والتاريخية والعيش المشترك لأبناء المنطقة في الأردن.
وقالت رئيسة الرابطة لينا مشربش، إن اللقاء يأتي ضمن جولة لأعضاء الوفد المكون من الأردن وبعض الدول العربية، للاطلاع على تاريخ المسيحيين الحضاري في الأردن، وإسهاماتهم ودورهم في تعزيز روح التآخي والتلاحم والترابط ونشر رسالة المحبة والسلام.
وأضافت "أن رؤيتنا تستند إلى المحافظة على العيش المشترك على قاعدة المواطنة بين المسيحين والمسلمين، كما كان عبر الأزمنة، لنسيج اجتماعي متماسك لوطن واحد متميز، إضافة إلى تعزيز مفهوم وحس المواطنة والانتماء عند المسيحيين وتسليط الضوء على الدور المسيحي في الحضارة العربية والإسلامية عبر التاريخ القديم والحديث".
واستعرض مدير مؤسسة الإعمار المهندس معتز الضمور، نشاطات المؤسسة الخدمية والتنموية بالمحافظة ورسالتها الثقافية والتوعوية بالمحافظة، لتوفير فرص عمل ضمن برامج تنموية مستدامة يسهم بتحقيقها جميع أبناء المحافظة دون تمييز.
وأكد متحدثون في اللقاء، عمق الروابط التاريخية والحضارية والتآخي بين المسلمين والمسيحيين في المحافظة بشكل خاص، والأردن بشكل عام، كأسرة واحدة مترابطة لا وجود بينهم للفكر المتطرف والإقصاء، لافتين إلى نهج الوسطية والاعتدال الذي يحكم مسيرة الأردن والذي أرست دعائمه القيادة الهاشمية الحكيمة، بما جاء في رسالة عمان، ومؤتمرات حوارات الأديان وتأكيد جلالة الملك عبدالله الثاني، الدائم بمختلف خطاباته بالمحافل الدولية، بأن المسيحيين جزء أصيل من نسيج هذا الوطن.
--(بترا)
ع ج/أ م/رق
28/09/2023 09:57:04

MENAFN28092023000117011021ID1107157283

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