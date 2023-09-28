لقاء حواري في الكرك لرابطة مسيحيي المشرق في الأردن

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الكرك 28 أيلول (بترا)- نظمت مؤسسة إعمار الكرك، مساء أمس الأربعاء، لقاء حواريا مع وفد من أعضاء رابطة مسيحيي المشرق في الأردن، للتعرف على الإسهامات الحضارية والتاريخية والعيش المشترك لأبناء المنطقة في الأردن.
وقالت رئيسة الرابطة لينا مشربش، إن اللقاء يأتي ضمن جولة لأعضاء الوفد المكون من الأردن وبعض الدول العربية، للاطلاع على تاريخ المسيحيين الحضاري في الأردن، وإسهاماتهم ودورهم في تعزيز روح التآخي والتلاحم والترابط ونشر رسالة المحبة والسلام.
وأضافت "أن رؤيتنا تستند إلى المحافظة على العيش المشترك على قاعدة المواطنة بين المسيحين والمسلمين، كما كان عبر الأزمنة، لنسيج اجتماعي متماسك لوطن واحد متميز، إضافة إلى تعزيز مفهوم وحس المواطنة والانتماء عند المسيحيين وتسليط الضوء على الدور المسيحي في الحضارة العربية والإسلامية عبر التاريخ القديم والحديث".
واستعرض مدير مؤسسة الإعمار المهندس معتز الضمور، نشاطات المؤسسة الخدمية والتنموية بالمحافظة ورسالتها الثقافية والتوعوية بالمحافظة، لتوفير فرص عمل ضمن برامج تنموية مستدامة يسهم بتحقيقها جميع أبناء المحافظة دون تمييز.
وأكد متحدثون في اللقاء، عمق الروابط التاريخية والحضارية والتآخي بين المسلمين والمسيحيين في المحافظة بشكل خاص، والأردن بشكل عام، كأسرة واحدة مترابطة لا وجود بينهم للفكر المتطرف والإقصاء، لافتين إلى نهج الوسطية والاعتدال الذي يحكم مسيرة الأردن والذي أرست دعائمه القيادة الهاشمية الحكيمة، بما جاء في رسالة عمان، ومؤتمرات حوارات الأديان وتأكيد جلالة الملك عبدالله الثاني، الدائم بمختلف خطاباته بالمحافل الدولية، بأن المسيحيين جزء أصيل من نسيج هذا الوطن.
--(بترا)
ع ج/أ م/رق
28/09/2023 09:57:04
MENAFN28092023000117011021ID1107157283
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