المنتخب الوطني للسلة يفوز على البحرين بدورة الألعاب الآسيوية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 أيلول (بترا)- فاز المنتخب الوطني لكرة السلة للرجال، اليوم الخميس، على منتخب البحرين بنتيجة 84-60، وذلك ضمن منافسات المجموعة الثالثة في النسخة الـ19 من دورة الألعاب الآسيوية، والمقامة في مدينة هانغتشو الصينية.

وكان المنتخب الوطني، استهل مشاركته في منافسات الدورة الآسيوية بتحقيق الفوز على المنتخب التايلاندي، حيث عزز صدارته للمجموعة برصيد 4 نقاط من فوزين وبفارق النقاط المسجلة عن المنتخب الفلبيني.

ويختتم المنتخب الوطني لقاءاته في دور المجموعات بمواجهة المنتخب الفلبيني السبت المقبل، حيث أن الفائز في هذه المباراة سيتأهل مباشرة إلى الدور ربع النهائي، فيما سيلعب المنتخب الخاسر مباراة ملحق للتأهل إلى ربع النهائي.

وعلى صعيد المنتخب الوطني للتايكواندو، أختتم اليوم الخميس، مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية بخسارتين للاعب راما أبو الرب واللاعب أنس الصادق، ليكتفي المنتخب الوطني للتايكواندو بحصد ميداليتين فضيتين عن طريق زيد مصطفى وصالح الشرباتي، وواحدة برونزية عن طريق زيد الحلواني.

--(بترا)

خ خ/أ م/رق

28/09/2023 09:56:14