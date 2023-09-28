إرادتان ملكيتان بإرجاء اجتماع مجلس الأمة ودعوته للانعقاد في 11 تشرين الأول المقبل

إرادتان ملكيتان بإرجاء اجتماع مجلس الأمة ودعوته للانعقاد في 11 تشرين الأول المقبل
التاريخ
9/28/2023 4:28:56 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 28 أيلول (بترا)- صدرت الإرادة الملكية السامية بإرجاء اجتماع مجلس الأمة في دورته العادية حتى تاريخ 11/10/2023.
كما صدرت الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورته العادية اعتبارا من يوم الأربعاء الواقع في 11/10/2023.
--(بترا)
ا ص/ر ق
28/09/2023 09:58:33
MENAFN28092023000117011021ID1107157281
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