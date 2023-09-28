10% نمو صادرات القطاع الخاص القطري للأردن خلال 6 أشهر

MENAFN - Jordan News Agency)

الدوحة 28 أيلول (بترا)- بلغت قيمة صادرات القطاع الخاص القطري للأردن خلال النصف الأول من العام الحالي، نحو 91 مليون ريال (25 مليون دولار).

وحققت الصادرات نموا بلغت نسبته 10 بالمئة مقارنة مع 80 مليون ريال (21.97 مليون دولار)، خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2022.

وتشمل صادرات القطاع الخاص القطري للأردن، السماد العضوي، وقضبان الحديد، والمحاليل الطبية، وبعض السلع والمنتجات الغذائية والاستهلاكية، إضافة إلى العديد من المواد الكيماوية المتنوعة، مثل زيوت السيارات وحمض السلوفنيك واللوترين وقوالب الألمنيوم، والبارافين، والبولي إثيلين، والأسمدة الكيماوية بمختلف أنواعها واستخداماتها، وأكياس البلاستيك، وزيوت محركات السيارات.

وكشف تقرير صادر عن غرفة تجارة قطر اليوم الخميس، أن إجمالي قيمة صادرات القطاع الخاص القطري، بلغت خلال النصف الأول من العام الحالي حوالي 15.2 مليار ريال (4.17 مليار دولار)، مسجلة نموا بنسبة 9 بالمئة مقارنة مع النصف الأول من العام الماضي 2022.

وأشار التقرير إلى أن تلك الصادرات اتجهت إلى أسواق 115 دولة حول العالم.

وأشار التقرير إلى أن دول إقليم آسيا (عدا دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية)، استحوذت على الحصة الأكبر من صادرات القطاع الخاص خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة بلغت 59.6 بالمئة، حيث استقبلت صادرات بقيمة 9 مليارات ريال، تلتها دول مجلس التعاون الخليجي، التي استقبلت صادرات بقيمة 2.85 مليار ريال، وبنسبة بلغت 18.8 بالمئة، ثم في المرتبة الثالثة حلت دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 16.32 بالمئة وبقيمة صادرات بلغت حوالي 2.48 مليار ريال، لتحل في المرتبة الرابعة مجموعة الدول العربية (14 دولة)، حيث استقبلت ما قيمته 571.9 مليون ريال، وبنسبة 3.77 بالمئة، فيما حلت الولايات المتحدة الأميركية في المرتبة الخامسة بقيمة صادرات 112.4 مليون ريال وبنسبة 0.74 بالمئة.

ووفقا للتقرير، فقد تصدرت الصين قائمة الدول الأعلى استقبالا لصادرات القطاع الخاص القطري خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث بلغت حوالي 4.68 مليار ريال، وبنسبة 30.8 بالمئة من إجمالي الصادرات، تلتها الهند بما قيمته 2.86 مليار ريال وبنسبة 18.8 بالمئة، ثم سلطنة عمان بنسبة 12.15 بالمئة وبقيمة صادرات بلغت حوالي 1.85 مليار ريال، ومن ثم هولندا التي استقبلت ما قيمته حوالي 1.42 مليار ريال وبنسبة 9.4 بالمئة، ثم سنغافورة بقيمة صادرات حوالي 609 ملايين ريال وبنسبة 4 بالمئة.

--(بترا)

م ف/أم/رق

28/09/2023 09:31:14