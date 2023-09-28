أميركا تعفي الإسرائيليين من تأشيرات الدخول إلى أراضيها

MENAFN - Jordan News Agency)

واشنطن 28 أيلول (بترا)- أعلنت الولايات المتحدة، مساء أمس الأربعاء، أنها ستسمح للإسرائيليين بالدخول بدون تأشيرات إلى الأراضي الأميركية، في قرار كانت تنتظره إسرائيل منذ فترة طويلة لكنه واجه انتقادات من برلمانيين ديموقراطيين ومنظمات مؤيدة للفلسطينيين.

وبحسب واشنطن تايمز، سيتمكن الإسرائيليون بنهاية تشرين الثاني المقبل، من السفر إلى الولايات المتحدة دون الحاجة إلى تأشيرة دخول لرحلات تستمر 90 يوما على الأقل.

ويأتي القرار بعد اتفاق مبادلة بشأن الإعفاء من التأشيرات أبرم بين الولايات المتحدة وإسرائيل في تموز الماضي، وكان قيد الاختبار لعدة أشهر.

وأكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان، "أن الإعفاء من التأشيرات يشكل خطوة هامة إلى الأمام في شراكتنا الاستراتيجية مع إسرائيل والتي ستزيد من تعزيز المشاركة بين الناس والتعاون الاقتصادي والتنسيق الأمني".

وبحسب بلينكن فإن الجهود ستزيد من حرية الحركة للمواطنين الأميركيين المقيمين أو الذين يزورون الأراضي الفلسطينية.

--(بترا)

ب خ/اص/رق

28/09/2023 08:10:46