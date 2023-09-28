Thursday, 28 September 2023 01:21 GMT

مسؤولة أميركية تؤكد أهمية البدء بإعمار أوكرانيا

9/28/2023 4:28:53 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

واشنطن 28 أيلول (بترا)- أكدت ممثلة الولايات المتحدة الخاصة لإعادة بناء اقتصاد أوكرانيا بيني بريتزكر، من بروكسل، أمس الأربعاء ، أن إعادة إعمار أوكرانيا يجب أن تبدأ الآن.
وبحسب واشنطن تايمز، قالت بريتزكر "إن الجهود الطويلة المدى لإنعاش الاقتصاد الأوكراني يجب أن تحصل الآن، حتى في خضم الحرب والقتال المستمرين".
وبينت وزيرة التجارة السابقة في عهد باراك أوباما، أن تكلفة إعادة الإعمار ستكون كبيرة، مؤكدة أهمية إشراك القطاع الخاص.
ويقدر البنك الدولي أن أوكرانيا ستحتاج إلى أكثر من 400 مليار دولار لإعادة الإعمار.
--(بترا)
ب خ/ا ص/رق
28/09/2023 08:06:07

MENAFN28092023000117011021ID1107157278

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث