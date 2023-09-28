مسؤولة أميركية تؤكد أهمية البدء بإعمار أوكرانيا

MENAFN - Jordan News Agency)

واشنطن 28 أيلول (بترا)- أكدت ممثلة الولايات المتحدة الخاصة لإعادة بناء اقتصاد أوكرانيا بيني بريتزكر، من بروكسل، أمس الأربعاء ، أن إعادة إعمار أوكرانيا يجب أن تبدأ الآن.

وبحسب واشنطن تايمز، قالت بريتزكر "إن الجهود الطويلة المدى لإنعاش الاقتصاد الأوكراني يجب أن تحصل الآن، حتى في خضم الحرب والقتال المستمرين".

وبينت وزيرة التجارة السابقة في عهد باراك أوباما، أن تكلفة إعادة الإعمار ستكون كبيرة، مؤكدة أهمية إشراك القطاع الخاص.

ويقدر البنك الدولي أن أوكرانيا ستحتاج إلى أكثر من 400 مليار دولار لإعادة الإعمار.

--(بترا)

ب خ/ا ص/رق

28/09/2023 08:06:07