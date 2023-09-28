مسؤولة أميركية تؤكد أهمية البدء بإعمار أوكرانيا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 28 أيلول (بترا)- أكدت ممثلة الولايات المتحدة الخاصة لإعادة بناء اقتصاد أوكرانيا بيني بريتزكر، من بروكسل، أمس الأربعاء ، أن إعادة إعمار أوكرانيا يجب أن تبدأ الآن.
وبحسب واشنطن تايمز، قالت بريتزكر "إن الجهود الطويلة المدى لإنعاش الاقتصاد الأوكراني يجب أن تحصل الآن، حتى في خضم الحرب والقتال المستمرين".
وبينت وزيرة التجارة السابقة في عهد باراك أوباما، أن تكلفة إعادة الإعمار ستكون كبيرة، مؤكدة أهمية إشراك القطاع الخاص.
ويقدر البنك الدولي أن أوكرانيا ستحتاج إلى أكثر من 400 مليار دولار لإعادة الإعمار.
--(بترا)
ب خ/ا ص/رق
28/09/2023 08:06:07
MENAFN28092023000117011021ID1107157278
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