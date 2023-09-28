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يا جمال النور والحرية.. 4 من عظماء الطرب العربي تغنوا باسم جمال عبد الناصر

9/28/2023 4:28:27 AM
(MENAFN- Youm7) "ناصر يا حرية ناصر يا وطنية، يا حرية يا وطنية ياروح الأمة العربية، الشعب يريدك يا حياته يا موصل موكبه لغاياته، وحياة المصحف وآياته أسمك فى قلوبنا أغنية، ناصر يا حرية ناصر يا وطنية، ناصر ياروح الأمة العربية"، بهذه الكلمات للشاعر الكبير صلاح جاهين، تغنى العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ في مديح الزعيم الخالد جمال عبد الناصر ، كلمات كانت وكأنها لسان حال الشعب المصري، لما لا وناصر هو زعيمهم الذي أعاد إليهم عزتهم وكرامتهم، والذي نحيي اليوم الخميس ذكرى وفاته، ناصر الذي أعاد العرب إلى قوميتهم بعد قرون من التفتت، الجندي الذي غلبته مصلحة الأمة فأعطى حياته كلها لوطنه وأمته العربية.



هناك الكثير من المطربين تغنوا للرؤساء والزعماء والملوك، لكن عبد الناصر تغنى له الشعب، وهتفت باسمه العربية من المحيط إلى الخليج، أغاني "ناصر" لم تكن مجرد أغانً قيلت فى مدح زعيم، بل أناشيد رددها المصريون فى حياتهم تقديرا لزعيمهم وقائدهم الباقي رغم الرحيل، الذي يعيش
فى القلوب ، الرمز الأكبر فى الوجدان الشعبي رغم الغياب البعيد ، رحل ناصر لكن بقى ما زرعه في المصريين، يعيش جمال عبد الناصر حتى موته، كما قال الخال عبد الرحمن الأبنودي.



عبد الناصر لم يغني له مطرب أو اثنين أو حتى ثلاثة، القائمة كبيرة وتضم اسماءً تطرب لها القلوب قبل الأذن، من مصر وجميع الوطن العربي، وفي السطور التالية نذكر بعضا ممن تغنوا فى مديح الجمال والحرية، في حب الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.



فقد غني عبد الوهاب أغنية "ياجمال النور والحرية" والتي أنتجت عام 56 ، وألفها أحمد شفيق كامل، وجاء مطلعها كالتالي: ياجمال النور والحرية، ياجمال ثورتنا القوميه، كنا على معاد ويا الأجداد، هلت مع نور الحرية ، ياجمال النور والحريه، المجد يانيل هل صباحه، والنصر أخدنا على جناحه، وعلينا ومشيت خطاوينا، على تاج الشمس فى أفراحه.



وغنت صباح كذلك أغنية بديعة لعبد الناصر وهي "أنا شفت جمال" من كلمات مرسي جميل عزيز، وألحان محمد الموجي ، وجاءت كلمتها كالتالي : أنا شفت جمال والنبي يا أما ، أنا شفت جمال.. والدنيا إحلوت أوي لما ، وأنا في البلكونة البحرية ويا الأفراح مستنية الموكب هل على شارعنا مع أجمل نسمة عصرية ، وف قلب الموكب واللمة .. أنا شفت جمال .



أما العندليب عبد الحليم حافظ فكان له النصيب الأكبر في أغاني عبد الناصر حيث قدم مايقرب من خمس أغاني له حققت جميعها نجاح مبهر ، ومن تلك الأغاني "يا جمال ياحبيب الملايين "تلحين كمال الطويل ، وتأليف إسماعيل الحبروك ، وجاءت كلماتها كالتالي : يا جمال يا حبيب الملايين ، ماشيين ف طريقك مش ناسيين
، يا جماليا حبيب الملايين ، للنور طالعين .. للخير رايحين ، وياك يا حبيب الملايين ، احنا الملايين .. احنا الملايين ، صحيت الشرق بحاله .. وديانه ويا جباله ، قام بشعوبه وأبطاله ، مع بطل الأمة العربية ، إحنا الملايين .. إحنا الملايين .



وغنت كذلك كوكب الشرق السيدة أم كلثوم عدة أغاني له ومنها " يا جمال يا مثال الوطنية"
تلحين رياض السنباطي ، وتأليف بيرم التونسي ، وهي : يا جمال يا مثال الوطنية ،أجمل أعيادنا المصرية، بنجاتك يوم المنشية ، ردوا ردوا عليا ، بنجاتك و نجاة أوطانك ، فرحتنا و حسرة من خانك ، خاين غدّار كان قصدو يصيب ، و تبات النار فى صدر حبيب ، القلب المليان وطنية ، ردو ردوا عليا ردوا عليا .







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