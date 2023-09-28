عائشة بن أحمد تبدأ تصوير حكاية روحى فيك من 55 مشكلة حب الأسبوع المقبل

MENAFN - Youm7) تبدأ الفنانة عائشة بن أحمدتصوير أول مشاهد حكاية "روحى فيك" الأسبوع المقبل من مسلسل "55 مشكلة حب" والتي تعاقدت على بطولتها مؤخراً،بعد الانتهاء من التحضيرات والتعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة، والحكاية مكونة من 10 حلقات، تأليف محمد عثمان وإخراج الأردني محمد لطفى.

وتعد "روحى فيك" هي ثالث حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" بعد حكاية "الفريدو" التي تعرض حالياً على قناتى ON و ON دراما، من بطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندا موسي، وإخراج عصام نصار، أما الحكاية الثانية فيتواصل تصويرها حالياً وتحمل اسم "ما تيجى نشوف" بطولة هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبرى، أحمد جمال سعيد وإخراج محمد الخبيرى.

مسلسل "55 مشكلة حب" مأخوذة عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور مصطفى محمود ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين.

وقدمت عائشة بن أحمد في رمضان الماضى مسلسل "مذكرات زوج" من 15 حلقة، وشاركت في بطولته إلى جانب

طارق لطفى، خالد الصاوي، سما إبراهيم، ادوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجى، الطفل آدم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر تامر نادى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.