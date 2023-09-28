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سامي عبد الحليم عن مشاركته فى حرب أكتوبر: وقفنا وقفة رجالة وانتصرنا

9/28/2023 4:28:27 AM
(MENAFN- Youm7) كشف الفنان سامي عبد الحليم خلال تصريحات خاصة لليوم السابع عن مشاركته بحرب أكتوبر، حيث قال: حرب أكتوبر بالنسبة لي هي ذكريات جميلة أعيش عليها إلي يومنا هذا، وكلي اعتزاز بما حدث وبوطني وبالأمن الذي نعيش فيه .



وتابع عبد الحليم: "إحنا كنا رجالة ووقفنا وقفة رجالة" وشعوري حين انتصارنا كان فرحة عارمة فأخيراً أستطعنا أن نهزم " البعبع" هذا العدو الذي طالما عشنا في شعور سخيف ومخيف بسببه ، ولم ننتصر عليه انتصاراً عادياً بل كان انتصار مبهر وأبهر كل العالم، وأثبتنا أننا نستطيع بذكائنا وقوتنا ننتصرعليه.



يشار إلى أن الفنان الدكتور سامى عبد الحليم تخرج فى كلية دار علوم عام 1971، والتحق بالمعهد العالى للفنون المسرحية عام 1983وحصل على الدكتوراه في فنون الإخراج المسرحي من أسبانيا عام 1992،وشارك بعدد كبير من المسرحيات حوالي 80 مسرحية منهم 35عرضا بالمسرح المتجول، وقام بالمشاركة في مسرحيات "المحاكمة" و"الحارس" و"منمنمات تاريخية" وعرض "شمس الشموسة" للمسرح القومي للطفل، وشارك فى تأسيس وإنشاء وحدة المعهد العالى للفنون المسرحية بالإسكندرية، فضلًأ عن أدواره المميزة في الدراما حيث جسد شخصية " بيرم التونسي" في مسلسل أم كلثوم .



وكان قد كرم المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة النجم محمد رياض الفنان الدكتور سامي عبد الحليم، خلال الدورة الـ 16 الماضية والتي انطلقت
خلال الفترة من 27 يوليو الماضي حتى يوم 12 أغسطس الماضي .







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