محطات فنية في حياة الولد الشقى.. ذكرى رحيل أحمد رمزى

MENAFN - Youm7) تحل اليوم الخميس، ذكرى رحيل الولد الشقى أحمد رمزى ، حيث رحل عن عالمنا فى مثل ذلك اليوم 28 سبتمبر 2012 تاركا وراءه سجلا حافلا بالأفلام السينمائية التي مازالت في ذاكره المشاهدين.

وفى فيديو نادر للنجم الراحل أحمد رمزى، فى برنامج نجمك المفضل كشف خلاله أحمد رمزى أسرارا خاصة عن مسيرته الفنية وأبرز المحطات وعلاقته بنجوم السينما ولا سيما عمر الشريف.

وقال أحمد رمزى أن أول أجر حصل عليه نظير مشاركته فى أحد الأفلام كان 40 جنيها، حتى وصل إلى 1000 جنيه فى الوقت الذى أجرى فيه الحوار، وكان يصور وقتها فيلم "مذكرات خادمة" مع لبنى عبد العزيز.

وكشف رمزى عن أنه يخشى مواجهة الجمهور، وقال إنه دائما يشعر بالخجل والارتباك أثناء حواراته التليفزيونية التى يتواجد فيها جمهور، كما أنه التحق بكلية الطب بناءً على رغبة والده الطبيب وشقيقه الطبيب أيضا، وانتقل إلى كلية التجارة بعد 3 سنوات من التحاقه بكلية الطب، لأنه لا يرغب فى أن يكون طبيبًا

وقدم رمزى خلال مشواره الفنى أكثر من 115 عملًا فنيا، يتميز معظمها بأدوار الشاب الوسيم خفيف الظل، وفى عام 1975 قدّم فيلمى "جنون الشباب"، و"الحب تحت المطر"، ثم قرر الابتعاد عدة سنوات حتى عاد من خلال فيلم "حكاية‏ ‏وراء‏ ‏كل‏ ‏باب"، ثم غاب مجددًا، وعاد إلى السينما عام 1995 من خلال فيلم "قط الصحراء"، وشارك عام 2000 فى فيلم "الوردة الحمراء" ومسلسل "وجه القمر"، وكان آخر أعماله مسلسل "حنان وحنين" عام 2007 مع صديق عمره الفنان العالمى عمر الشريف.