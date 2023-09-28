طريقة عمل بسكويت الشاي في المنزل.. طعمه لذيذ وبيشبع كمان

(MENAFN
- Youm7)
يفضل الكثير من الأشخاص تناول كوب
الشاي السادة أو المضاف إليه الحليب بجانب قطع من البسكويت، حتى يشعر بالشبع والاستمتاع أثناء إنصاته لإحدى محطات الراديو أو عند مشاهدته للمناظر الطبيعية الخلابة التي تطل عليها شرفته، ولهذا نستعرض في التقرير، طريقة عمل بسكويت الشاي في المنزل من خلال اتباع عدة خطوات بسيطة تحتوى على مكونات متوفرة في المنزل، وفقاً لما ذكره موقع " allrecipes".
طريقة عمل بسكويت الشاي
تحضير 2 كوب دقيق متعدد الأغراض.
تحضير 4 ملاعق صغيرة من البيكنج باودر.
تحضير 1 ملعقة صغيرة من الملح.
تحضير 1⁄2 كوب من السمن.
تحضير 3⁄4 كوب من الحليب.
خطوات تحضير بسكويت الشاي:
تسخين الفرن على درجة حرارة 400 درجة فهرنهايت (205 درجة مئوية)، مع دهن الصينية بالسمن، ثم مزج الدقيق والبيكنج بودر والملح في الوعاء، مع إضافة السمن للحصول على خليط ذى قوام ناعم، يُضاف الحليب مع التقليب للحصول على عجينة ناعمة.
بسكويت الشاى
وبعد تنفيذ الخطوات السابقة، يجب عجن العجين من 8 إلى 10 مرات، ثم فردها حتى يصل سمكها إلى 1/2 بوصة على الأقل.
وبعد الخطوات السابقة يجب تقطيع العجين إلى دوائر باستخدام قطاعة البسكويت، ثم وضعه على صينية المدهونة بالسمن، وتركه لبضع دقائق حتى يرتاح العجين.
طريقة عمل بسكويت الشاي
وبعد تنفيذ الخطوات السابقة، يجب إدخال الصينية إلى الفرن المسخن مسبقاً لمدة 12 إلى 15 دقيقة، ثم إخراج البسكويت ويقدم مع أكواب من الشاي ويمكن تقديمه للضيوف أو إضافته للـ" لانش بوكس " للأطفال عند ذهابهم إلى المدرسة أو اصطحاب بعضه عند التنزه في الحديقة مع أفراد الأسرة حيث يتسم بطعمه اللذيذ .
خطوات عمل بسكويت الشاى
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