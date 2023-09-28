طريقة عمل بسكويت الشاي في المنزل.. طعمه لذيذ وبيشبع كمان

يفضل الكثير من الأشخاص تناول كوب

الشاي السادة أو المضاف إليه الحليب بجانب قطع من البسكويت، حتى يشعر بالشبع والاستمتاع أثناء إنصاته لإحدى محطات الراديو أو عند مشاهدته للمناظر الطبيعية الخلابة التي تطل عليها شرفته، ولهذا نستعرض في التقرير، طريقة عمل بسكويت الشاي في المنزل من خلال اتباع عدة خطوات بسيطة تحتوى على مكونات متوفرة في المنزل، وفقاً لما ذكره موقع " allrecipes".





طريقة عمل بسكويت الشاي

تحضير 2 كوب دقيق متعدد الأغراض.

تحضير 4 ملاعق صغيرة من البيكنج باودر.

تحضير 1 ملعقة صغيرة من الملح.

تحضير 1⁄2 كوب من السمن.

تحضير 3⁄4 كوب من الحليب.





خطوات تحضير بسكويت الشاي:



تسخين الفرن على درجة حرارة 400 درجة فهرنهايت (205 درجة مئوية)، مع دهن الصينية بالسمن، ثم مزج الدقيق والبيكنج بودر والملح في الوعاء، مع إضافة السمن للحصول على خليط ذى قوام ناعم، يُضاف الحليب مع التقليب للحصول على عجينة ناعمة.

بسكويت الشاى

وبعد تنفيذ الخطوات السابقة، يجب عجن العجين من 8 إلى 10 مرات، ثم فردها حتى يصل سمكها إلى 1/2 بوصة على الأقل.

وبعد الخطوات السابقة يجب تقطيع العجين إلى دوائر باستخدام قطاعة البسكويت، ثم وضعه على صينية المدهونة بالسمن، وتركه لبضع دقائق حتى يرتاح العجين.

طريقة عمل بسكويت الشاي





وبعد تنفيذ الخطوات السابقة، يجب إدخال الصينية إلى الفرن المسخن مسبقاً لمدة 12 إلى 15 دقيقة، ثم إخراج البسكويت ويقدم مع أكواب من الشاي ويمكن تقديمه للضيوف أو إضافته للـ" لانش بوكس " للأطفال عند ذهابهم إلى المدرسة أو اصطحاب بعضه عند التنزه في الحديقة مع أفراد الأسرة حيث يتسم بطعمه اللذيذ .

خطوات عمل بسكويت الشاى