أماكن سياحية مصرية تساعد على الاسترخاء والتثقيف.. ممكن تروحى مع صحابك

تتمتع مصر بالعديد من الأماكن السياحية التي تأتى على قائمة السياح الذين يرغبون في قضاء بضعة أيام في مكان يتسم بالأمن والأمان ويحتوى على قطع أثري مبهرة وشاهدة على حضارة يعود تاريخها لآلاف السنين، وذلك لرغبتهم في زيادة معلوماتهم الثقافية والترفيه عن أنفسهم، ولكثرة الأماكن السياحية تشعر بالمرأة بالحيرة في اختيار مكان سياحى مميز، ولهذا تحدثنا مع رضوى فهمى، خريجة كلية الآثار، والتى تعمل بمجال الإرشاد السياحى، والتي نصحت بعدة أماكن سياحية آمنة تستطيع من خلالها المرأة التجول وقضاء يوم ممتع.

الأهرامات







وقالت رضوي لـ" اليوم السابع":"نسبة السياحة أرتفعت في مصر وهذا يعود لمجهودات وزارة السياحة بالتعاون مع وزارة الداخلية المتمثلة فى شرطة السياحة في تحقيق الأمن والأمان في الأماكن السياحية المختلفة من أماكن ترفيهية وتسويقية وليست في محافظة القاهرة فقط وإنما في جميع المحافظات المختلفة، ولذلك أرشح عدة أماكن تستطيع النساء زيارتها وأسعار تذكرتها بسيطة،مثل :

القصور مثل قصر زينب خاتون وقصر البارون إمبان، وقصر محمد على بشبرا الخيمة وقصر المانسترلى المطل على النيل الذى يمكن من خلاله القيام بجولة سياحية والتقاط الصور التذكارية المميزة التي لا تنسى مع الأصدقاء وأفراد العائلة كما تتمتع بعض الأماكن السياحية بمناظر طبيعية مذهلة وتطلع أيضاً على النيل مثل قصر المانسترلى الذى يمكن للمرأة الذهاب إليه مع أصدقائها والتجول فيه والجلوس أمام النيل للتحدث معهن في كافة أمور الحياة، كما يشعرن بهدوء الأعصاب والتمتع بالمناظر الطبيعية الخلابة بالإضافة إلى زيادة معلوماتهن الثقافية من خلال الإطلاع على تاريخ القصر .

قصر المانسترلى





وقصر عابدين، من الأماكن السياحية المناسبة التي تساعد المرأة في زيادة معلوماتها الثقافية كما أنه يقع بجوار وسط البلد مما يتيح لها الذهاب إلى المحلات التجارية لشراء ما تحتاج إليه.

قصر البارون إمبان





والأهرامات من الأماكن السياحية المناسبة للمرأة أيضاً، حيث يمكنها الاستمتاع بالهواء الطلق والتقاط الصور التذكارية والاسترخاء لبعض الوقت وممارسة رياضة اليوجا، كما يتوفر بالمكان الأمن والأمان كما هو متوفر فى كل مكان سياحى بمصر.







