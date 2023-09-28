أماكن سياحية مصرية تساعد على الاسترخاء والتثقيف.. ممكن تروحى مع صحابك

(MENAFN
- Youm7)
تتمتع مصر بالعديد من الأماكن السياحية التي تأتى على قائمة السياح الذين يرغبون في قضاء بضعة أيام في مكان يتسم بالأمن والأمان ويحتوى على قطع أثري مبهرة وشاهدة على حضارة يعود تاريخها لآلاف السنين، وذلك لرغبتهم في زيادة معلوماتهم الثقافية والترفيه عن أنفسهم، ولكثرة الأماكن السياحية تشعر بالمرأة بالحيرة في اختيار مكان سياحى مميز، ولهذا تحدثنا مع رضوى فهمى، خريجة كلية الآثار، والتى تعمل بمجال الإرشاد السياحى، والتي نصحت بعدة أماكن سياحية آمنة تستطيع من خلالها المرأة التجول وقضاء يوم ممتع.
الأهرامات
وقالت رضوي لـ" اليوم السابع":"نسبة السياحة أرتفعت في مصر وهذا يعود لمجهودات وزارة السياحة بالتعاون مع وزارة الداخلية المتمثلة فى شرطة السياحة في تحقيق الأمن والأمان في الأماكن السياحية المختلفة من أماكن ترفيهية وتسويقية وليست في محافظة القاهرة فقط وإنما في جميع المحافظات المختلفة، ولذلك أرشح عدة أماكن تستطيع النساء زيارتها وأسعار تذكرتها بسيطة،مثل :
القصور مثل قصر زينب خاتون وقصر البارون إمبان، وقصر محمد على بشبرا الخيمة وقصر المانسترلى المطل على النيل الذى يمكن من خلاله القيام بجولة سياحية والتقاط الصور التذكارية المميزة التي لا تنسى مع الأصدقاء وأفراد العائلة كما تتمتع بعض الأماكن السياحية بمناظر طبيعية مذهلة وتطلع أيضاً على النيل مثل قصر المانسترلى الذى يمكن للمرأة الذهاب إليه مع أصدقائها والتجول فيه والجلوس أمام النيل للتحدث معهن في كافة أمور الحياة، كما يشعرن بهدوء الأعصاب والتمتع بالمناظر الطبيعية الخلابة بالإضافة إلى زيادة معلوماتهن الثقافية من خلال الإطلاع على تاريخ القصر .
قصر المانسترلى
وقصر عابدين، من الأماكن السياحية المناسبة التي تساعد المرأة في زيادة معلوماتها الثقافية كما أنه يقع بجوار وسط البلد مما يتيح لها الذهاب إلى المحلات التجارية لشراء ما تحتاج إليه.
قصر البارون إمبان
والأهرامات من الأماكن السياحية المناسبة للمرأة أيضاً، حيث يمكنها الاستمتاع بالهواء الطلق والتقاط الصور التذكارية والاسترخاء لبعض الوقت وممارسة رياضة اليوجا، كما يتوفر بالمكان الأمن والأمان كما هو متوفر فى كل مكان سياحى بمصر.
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