استعدي بالفساتين البيضاء موضة خريف وشتاء 2024.. أبرزها الماكسي

MENAFN - Youm7) تنتظر الفتاة أسابيع الموضة السنوية، وذلك لمعرفة الموضة التي ستزين العالم في العام التالي، من الألوان والإكسسوارات، وتسريحات الشعر، وحتى ألوان المانيكير، ومن أكثر الأشياء المميزة والإطلالات المنعشة التي ستكون موضة 2024 ، هي ظهور الفستان الأبيض بمختلف أشكاله، وهذا على عكس الموضة في الأعوام الماضية والتي اعتمدت على الملابس النيون والألوان الجريئة، وبما أن اللون الأبيض في الموضة يعرف بأنه مرن بدرجة كافية ليكون خياراغير رسمي، نستعرض فى هذا التقرير أبرز الفساتين البيضاء، وفقاً لما نشره موقع "GLAM".

الفساتين البيضاء فساتين قصيرة

يعتبر الفستان القصير "ميني دريس" كلاسيكي، خاصة لربيع 2024، سترغبين في البدء بإضفاء الطابع الهادئ على أنشطتك وتعتبر تلك القطعة مثالية للارتداء، حيث ظهرت خلال عرض مايكل كورس لربيع وصيف 2024، المصنوع من الدانتيل مثالياً طوال الموسم، كما أن هذا التصميم من الفساتين يظهر بقوة في موضة خريف 2023.

ميني دريس ماكسي

كانت الفساتين الماكسي الطويلة منتشرة في كل مكان في موضة 2023 ، بدءا من تنانير الجينز الطويلة وحتى الفساتين، وسوف يستمر هذا الطول من الفستان في السيطرة على عالم الموضة في الربيع 2024، حيث عرضت مجموعة جايسون وو لربيع وصيف 2024 فستانا بيضاء ماكسي .

الفستان الماكسي فساتين بيضاء منقوشة

لا يعني مجرد سيطرة اللون الأبيض على خزانة ملابسنا الربيعية العام المقبل أننا لا نستطيع إضافة بعض الألوان عليها، فاهتم مصممو الأزياء مثل برايال جورونج، حيث قال إن الفساتين البيضاء المنقوشة لا تحتاج إلى أن تكون إطلالة غير رسمية، بل يمكن ارتداؤها في أي وقت خلال اليوم.

فستان أبيض منقوش الفستان القميص

الفستان القميص أو "الشيرت دريس" كما يطلق عليه، يعتبر واحد من القطع المفضلة لدى المصممين الذين يتطلعون إلى مواصلة هذا الاتجاه، لعام 2024، حيث تعتبر الفساتين ذات القمصان البيضاء هي الإطلالة الكاجوال المثالية للفتيات الصغيرات، حيث يمكنك ارتداؤها بمفردها أو مع طبقات من الألوان لقطع الملابس المختلفة، سواء جاكيت أو وشاج أو جوارب ملونة، وظهر هذا النوع في مجموعة كارولينا هيريرا لربيع وصيف 2024 تنوع الفستان القميص الأبيض، مما يجعله قطعة جديدة للعام المقبل.

شيرت دريس



