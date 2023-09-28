استعدي بالفساتين البيضاء موضة خريف وشتاء 2024.. أبرزها الماكسي

(MENAFN
- Youm7) تنتظر الفتاة أسابيع الموضة السنوية، وذلك لمعرفة الموضة التي ستزين العالم في العام التالي، من الألوان والإكسسوارات، وتسريحات الشعر، وحتى ألوان المانيكير، ومن أكثر الأشياء المميزة والإطلالات المنعشة التي ستكون موضة 2024 ، هي ظهور الفستان الأبيض بمختلف أشكاله، وهذا على عكس الموضة في الأعوام الماضية والتي اعتمدت على الملابس النيون والألوان الجريئة، وبما أن اللون الأبيض في الموضة يعرف بأنه مرن بدرجة كافية ليكون خيارا
غير رسمي، نستعرض فى هذا التقرير أبرز الفساتين البيضاء، وفقاً لما نشره موقع "GLAM".
الفساتين البيضاء فساتين قصيرة
يعتبر الفستان القصير "ميني دريس" كلاسيكي، خاصة لربيع 2024، سترغبين في البدء بإضفاء الطابع الهادئ على أنشطتك وتعتبر تلك القطعة مثالية للارتداء، حيث ظهرت خلال عرض مايكل كورس لربيع وصيف 2024، المصنوع من الدانتيل مثالياً طوال الموسم، كما أن هذا التصميم من الفساتين يظهر بقوة في موضة خريف 2023.
ميني دريس ماكسي
كانت الفساتين الماكسي الطويلة منتشرة في كل مكان في موضة 2023 ، بدءا من تنانير الجينز الطويلة وحتى الفساتين، وسوف يستمر هذا الطول من الفستان في السيطرة على عالم الموضة في الربيع 2024، حيث عرضت مجموعة جايسون وو لربيع وصيف 2024 فستانا بيضاء ماكسي .
الفستان الماكسي فساتين بيضاء منقوشة
لا يعني مجرد سيطرة اللون الأبيض على خزانة ملابسنا الربيعية العام المقبل أننا لا نستطيع إضافة بعض الألوان عليها، فاهتم مصممو الأزياء مثل برايال جورونج، حيث قال إن الفساتين البيضاء المنقوشة لا تحتاج إلى أن تكون إطلالة غير رسمية، بل يمكن ارتداؤها في أي وقت خلال اليوم.
فستان أبيض منقوش الفستان القميص
الفستان القميص أو "الشيرت دريس" كما يطلق عليه، يعتبر واحد من القطع المفضلة لدى المصممين الذين يتطلعون إلى مواصلة هذا الاتجاه، لعام 2024، حيث تعتبر الفساتين ذات القمصان البيضاء هي الإطلالة الكاجوال المثالية للفتيات الصغيرات، حيث يمكنك ارتداؤها بمفردها أو مع طبقات من الألوان لقطع الملابس المختلفة، سواء جاكيت أو وشاج أو جوارب ملونة، وظهر هذا النوع في مجموعة كارولينا هيريرا لربيع وصيف 2024 تنوع الفستان القميص الأبيض، مما يجعله قطعة جديدة للعام المقبل.
شيرت دريس
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