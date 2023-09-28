هل تخلت كيم كاردشيان عن شعرها الطويل فى أحدث إطلالة لها؟.. اعرف الحقيقة

(MENAFN
- Youm7) عرفت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكي كيم كاردشيان ، بشعرها الطويل، طوال الوقت، وبإطلالتها الجريئة سواء على صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعى أو على أغلفة المجلات، أو حتى عند حضورها الفعاليات المختلفة، وفى الفترة الأخيرة انتشرت لها مجموعة من الصور على مواقع التواصل الإجتماعى والتي بدت بإطلالة مختلفة عما اعتاد عليه الجمهور، حيث ظهرت بشعر قصير جعل رواد السوشيال ميديا يتسألون هل تخلت كيم كاردشيان عن شعرها الطويل المعروفة به؟
كيم تظهر بشعر قصير
والحقيقة التي كشفها تقرير منشور بصحيفة "سى أن أن" الأمريكية هي أن الصور المنتشرة لنجمة تليفزيون الواقع أطلقها كتاب" سي آر فاشن بوك" يوم الاثنين على غلاف الطبعة السنوية العاشرة للمجلة، والتي كانت بعدسة المصورة الأمريكية ومصممة الأزياء نادية لي كوهين، والتي ظهرت فيها كيم بشعر مستعار كثيف وقصير وبحواجب رفيعة وكان ترتدى في إحدى الصور قميصًا أبيضًا ملطخًا .
كيم كاردشيان
ولأن إطلالة نجمة تليفزيون الواقع الأمريكي الجديدة لم يعتاد عليها معجبوها، انتشر على موقع " X " "تويتر سابقاً"، هاشتاج "كيم كارداشيان" وانتشرت الصور على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وقارنها البعض ببطل سلسلة أفلام الرعب "Chucky".
نجمة تليفزيون الواقع الأمريكى
وتعود إطلالة كيم إلى مجموعة" Miu Miu " لخريف وشتاء 2023 والتي تضمنت نظارة بيضاوية رفيعة والتي ترتدى مع تنورة وجاكيت صوف برقبة دائرية وأزرار، ولم تكن كيم كاردشيان الأولى التي ظهرت بنظارة رفيعة بل سبقتها عارضة الأزياء بيلا حديد قبل ذلك وهى مرتدية نظارة بعدسات ذات حواف رفيعة.
وأثارت إطلالة كيم كاردشيان الجديدة الجدل بين رواد مواقع التواصل الإجتماعى الذين أعلنوا عن خوفهم من انتشار هذا الاتجاه في الفترة المقبلة.
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