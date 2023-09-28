هل تخلت كيم كاردشيان عن شعرها الطويل فى أحدث إطلالة لها؟.. اعرف الحقيقة

MENAFN - Youm7) عرفت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكي كيم كاردشيان ، بشعرها الطويل، طوال الوقت، وبإطلالتها الجريئة سواء على صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعى أو على أغلفة المجلات، أو حتى عند حضورها الفعاليات المختلفة، وفى الفترة الأخيرة انتشرت لها مجموعة من الصور على مواقع التواصل الإجتماعى والتي بدت بإطلالة مختلفة عما اعتاد عليه الجمهور، حيث ظهرت بشعر قصير جعل رواد السوشيال ميديا يتسألون هل تخلت كيم كاردشيان عن شعرها الطويل المعروفة به؟

كيم تظهر بشعر قصير





والحقيقة التي كشفها تقرير منشور بصحيفة "سى أن أن" الأمريكية هي أن الصور المنتشرة لنجمة تليفزيون الواقع أطلقها كتاب" سي آر فاشن بوك" يوم الاثنين على غلاف الطبعة السنوية العاشرة للمجلة، والتي كانت بعدسة المصورة الأمريكية ومصممة الأزياء نادية لي كوهين، والتي ظهرت فيها كيم بشعر مستعار كثيف وقصير وبحواجب رفيعة وكان ترتدى في إحدى الصور قميصًا أبيضًا ملطخًا .

كيم كاردشيان





ولأن إطلالة نجمة تليفزيون الواقع الأمريكي الجديدة لم يعتاد عليها معجبوها، انتشر على موقع " X " "تويتر سابقاً"، هاشتاج "كيم كارداشيان" وانتشرت الصور على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وقارنها البعض ببطل سلسلة أفلام الرعب "Chucky".

نجمة تليفزيون الواقع الأمريكى

وتعود إطلالة كيم إلى مجموعة" Miu Miu " لخريف وشتاء 2023 والتي تضمنت نظارة بيضاوية رفيعة والتي ترتدى مع تنورة وجاكيت صوف برقبة دائرية وأزرار، ولم تكن كيم كاردشيان الأولى التي ظهرت بنظارة رفيعة بل سبقتها عارضة الأزياء بيلا حديد قبل ذلك وهى مرتدية نظارة بعدسات ذات حواف رفيعة.

وأثارت إطلالة كيم كاردشيان الجديدة الجدل بين رواد مواقع التواصل الإجتماعى الذين أعلنوا عن خوفهم من انتشار هذا الاتجاه في الفترة المقبلة.